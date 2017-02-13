جدل بين «الائتلاف» ومنصّتَي موسكو والقاهرة حول تشكيلة وفد «جنيف»

نشر «الائتلاف السوري» المعارض، تشكيلة الوفد المؤلف من 21 عضواً، الذي اختارته «الهيئة العليا للمفاوضات»، إثر اجتماع في الرياض لحضور محادثات جنيف، برئاسة عضو «الائتلاف» نصر الحريري، وتعيين المعارض المستقل محمد صبرا، كبيراً للمفاوضين. وحل المعارضان مكان رئيس الوفد السابق العميد المنشق أسعد الزعبي وكبير المفاوضين محمد علوش، القيادي في «جيش الإسلام»، الذي ترأس وفد الفصائل العسكرية الى محادثات أستانة الشهر الماضي.



ويضم وفد المعارضة عشرة ممثلين عن الفصائل العسكرية، أبرزها «فيلق الرحمن»، و«لواء السلطان مراد»، في غياب ممثلين عن عدة فصائل بارزة، ولا سيما «جيش الإسلام». وضمت قائمة وفد «الهيئة» أيضاً ممثلاً عن كل من «منصة موسكو» و«منصة القاهرة»، غير أن الطرفين نفيا وجود ممثلين عنهما ضمن الوفد. وقال جهاد مقدسي عن «منصة القاهرة» لوكالة «فرانس برس»: «لا يوجد أي ممثل رسمي لمنصة القاهرة في وفد الهيئة العليا للمفاوضات».

بدوره، قال قدري جميل عن «منصة موسكو» لـ«فرانس برس» إنه «لم يجر أي تشاور معنا في هذا الموضوع»، مضيفاً إن مجموعته تنظر إلى تشكيلة الوفد التي أُعلن عنها «كمقترح من جماعة الرياض، ويجب أن يخضع للبحث والاتفاق».

ويضم وفد «الهيئة» من الفصائل السياسية، إلى جانب رئيسه وكبير مفاوضيه، كلاً من: أليس مفرج (نائباً للرئيس عن هيئة التنسيق)، محمد الشمالي (الائتلاف)، فؤاد عليكو (الائتلاف)، عبد الأحد صطيفو (الائتلاف)، عبد المجيد حمو (هيئة التنسيق)، نشأت طعيمة (هيئة التنسيق)، خالد محاميد (منصة القاهرة)، علاء عرفات (منصة موسكو) وبسمة قصماني (مستقلة).

أما ممثلو الفصائل العسكرية ضمن الوفد فهم: فاتح حسون (حركة تحرير حمص)، بشار الزعبي (الجبهة الجنوبية)، زياد الحريري (الجبهة الجنوبية)، راكان ضوكان (الجبهة الجنوبية)، خالد النابلسي (الجبهة الجنوبية)، معتصم شمير (فيلق الرحمن ــ الغوطة الشرقية)، أحمد عثمان (لواء السلطان مراد ــ الشمال)، خالد ابا (الجبهة الشامية ــ الشمال)، مأمون حاج موسى (صقور الشام ــ الشمال) وهيثم رحمة (فيلق الشام ــ الشمال).

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، أول من أمس، أنها وجّهت دعوات إلى ممثلي الحكومة والفصائل المسلحة المعارضة لحضور جولة «محادثات جديدة رفيعة المستوى في إطار عملية أستانة» يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

المصدر: الأخبار+ وكالات