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ثلاث جوائز لمسرحية شيبوب ولصوص الصحراء في مهرجان بالعراق

حصدت مسرحية “شيبوب ولصوص الصحراء” إنتاج مديرية المسارح والموسيقا مسرح الطفل والعرائس جائزة أفضل محرك دمى رندا الشماس وشهادتي تقدير للكادر المسرحي وللإخراج في مهرجان الحسيني الصغير بمدينة كربلاء العراقية.


المهرجان الذي أقيم خلال الفترة من ال 9 ولغاية ال 12 من آذار الجاري شاركت فيه سورية وبلجيكا وتونس والعراق حيث جاءت هذه الدورة بعنوان “محاربو السرطان” لدعم شريحة الأطفال المصابين وتضمن 9 عروض تستهدف الفئات العمرية من 5 سنوات فما دون إضافة إلى 6 10 سنوات.


أما مسرحية شيبوب ولصوص الصحراء فكتبها عاصم خيال وأخرجها مأمون الفرخ تدور فكرتها حول شيبوب الذي يكذب دائما ويلفق بطولات خيالية يخوضها ضد اللصوص.


وأكد بسام ناصر مدير مسرح الطفل والعرائس لـ سانا الثقافية أهمية الجوائز التي حصدها العرض المسرحي ودورها في تشجيع القائمين على مسرح الطفل على تقديم الأفضل دوما.


وأشار إلى أن المهرجان الذي يشارك فيه مسرح الطفل السوري للسنة الثانية على التوالي يعكس مدى الاهتمام بالمسرح الذي ينمي ثقافة الطفل اجتماعيا من خلال العروض المسرحية التي تركز على الجانب التربوي والتعليمي ضمن صيغة مشهدية يتقبلها الطفل بشكل جيد.