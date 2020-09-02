تكليف سفير لبنان في ألمانيا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بموافقة أغلبية الكتل السياسية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الرئيس اللبناني ميشيل عون كلف مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط أنباء تتحدث عن وصول الأخير إلى قصر بعبدا للقاء عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.



ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، رشح سفير لبنان في ألمانيا مصطفى أديب لتولي منصب رئيس الوزراء، خلفاً لحسان دياب، الذي استقالت حكومته على خلفية انفجار مرفأ بيروت.



وقال الحريري بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشيل عون: إن “الحكومة الجديدة يجب أن تتشكل سريعاً من وزراء اختصاصيين”، مضيفاً: “أهدافها يجب أن تتضمن إعادة إعمار بيروت بعد الانفجار المدمر الذي شهدته في 4 آب الجاري”.



وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون، أجرى اليوم الإثنين، الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس يُكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة، في القصر الجمهوري، وفي نهاية الاستشارات يستدعى من حاز على العدد الأعلى للأصوات فيتم إبلاغه بالتكليف، وفي حال قبوله يصدر عن الرئاسة اللبنانية بيان التكليف.



بدورهم، رؤساء الحكومات السابقون “نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام”، قد أعلنوا في اجتماع أمس الأحد، عن تسمية سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب لرئاسة الحكومة، مع الإشارة أيضاً إلى أن الكتل النيابية التابعة لحزب الله وحركة أمل، والتيار الوطني الحر، سيسمون أديب أيضاً رئيساً للحكومة خلال الاستشارات النيابية الملزمة، فيما أعلن تكتل “الجمهورية القوية”، برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن تسمية السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة.



يذكر أن مصطفى أديب حصل على 90 صوت خلال جلسة الاستشارات، فيما حصل نواف سلام على 15 صوت، وهناك صوت لريا الحسن وصوت لفضل شلق مع خروج 8 نواب من دون تسمية أحد.



يشار إلى أن أديب يحمل شهادة الدكتوراة في القانون والعلوم السياسية، وعمل سابقاً مستشاراً لنجيب ميقاتي، وتسلم مهام منصبه سفيراً في ألمانيا منذ العام 2013.