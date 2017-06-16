تقرير صادر عن الأمم المتحدة يؤكد قيام “إسرائيل” بتقديم الدعم للمجموعات الإرهابية في سورية

أكد تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة قيام “إسرائيل” بتقديم الدعم للمجموعات المسلحة في سورية بما في ذلك تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.



وأشار تقرير الأمين العام الخاص بقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “اندوف” والذي يغطي الفترة من 2-3-2017 وحتى 16-5-2017 وتلقت سانا صورة عنه من مصادر متابعة في نيويورك إلى أن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك “اندوف” رصدت في عدة مناسبات قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتقديم الدعم وإيصال المساعدات للمجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة الفصل فضلا عن قيامها بالتواصل والتنسيق المباشر معها.



ولفت التقرير إلى أن الأمم المتحدة رصدت 16 تواصلا بين قوات الاحتلال الإسرائيلي “وأفراد من الجانب السوري في منطقة الفصل” والتقاء أشخاص مسلحين وغير مسلحين مع أفراد من قوات الاحتلال الإسرائيلي ونقل لوازم في كلا الاتجاهين.



وأشار التقرير إلى الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في الجولان السوري وقيام سلطات الاحتلال بارتكاب اعتداءات على الأراضي السورية.



وطالب الأمين العام في تقريره قوات الاحتلال الإسرائيلي بالامتناع عن إطلاق النار والصواريخ عبر خط وقف اطلاق النار لما ينطوي عليه ذلك من إمكانية تصعيد التوتر في المنطقة محذرا من مخاطر التفاعل بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وأفراد مجهولي الهوية في منطقة الفصل.



كما طالب الدول التي لها نفوذ على المجموعات الإرهابية المسلحة بممارسة الضغوط عليها لوقف انتهاكاتها لمنطقة الفصل وأنشطتها التي تهدد حياة موظفي الأمم المتحدة وأمنهم وسلامتهم.

وكالات