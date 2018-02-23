تعيين عبد المجيد الكواكبي محافظا لدير الزور وهمام صادق دبيات محافظا للقنيطرة

ومحافظ دير الزور الجديد من مواليد عام 1975 حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة حلب عام 1999 وعلى ماجستير إدارة أعمال من جامعة دمشق عام 2012 وهو عضو مؤتمر المحامين العرب وعضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب بين عامي 2007 و2011 ونائب رئيس مجلس المدينة بين عامي 2012 و2016.