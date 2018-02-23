تعيين عبد المجيد الكواكبي محافظا لدير الزور وهمام صادق دبيات محافظا للقنيطرة
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 72 لعام 2018 القاضي بتعيين عبد المجيد الكواكبي محافظا لمحافظة دير الزور.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم 72
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.
يرسم ما يلي:
المادة (1)
ينهى تعيين السيد محمد ابراهيم سمرة محافظا لمحافظة دير الزور الصادر بالمرسوم رقم 319 لعام 2016.
المادة (2)
يعين السيد عبد المجيد الكواكبي محافظا لمحافظة دير الزور.
المادة (3)
يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 6-6-1439 هجري الموافق لـ 22-2-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ومحافظ دير الزور الجديد من مواليد عام 1975 حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة حلب عام 1999 وعلى ماجستير إدارة أعمال من جامعة دمشق عام 2012 وهو عضو مؤتمر المحامين العرب وعضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب بين عامي 2007 و2011 ونائب رئيس مجلس المدينة بين عامي 2012 و2016.
والكواكبي عضو في مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني 2016 وحتى الآن ورئيس جمعية الاخوة البرلمانية السورية العراقية.. متزوج ولديه ولد وبنت.
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 73 لعام 2018 القاضي بتعيين همام صادق دبيات محافظا لمحافظة القنيطرة.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم 73
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23-8-2011 وتعديلاته وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 1971.
يرسم ما يلي:
المادة (1)
ينهى تعيين السيد أحمد شيخ عبد القادر محافظا لمحافظة القنيطرة الوارد في المادة 4 من المرسوم رقم 327 تاريخ 22-10-2014.
المادة (2)
يعين السيد همام صادق دبيات محافظا لمحافظة القنيطرة.
المادة (3)
يبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 6-6-1439 هجري الموافق لـ 22-2-2018 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
ومحافظ القنيطرة الجديد من مواليد سلمية عام 1962 في ريف حماة حاصل على شهادة الهندسة الكهربائية من جامعة حلب عام 1986 عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة بين عامي 2007 و2017 وعضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي من 2017 وحتى تاريخه، متزوج وله ثلاثة أولاد.
المصدر: سانا
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