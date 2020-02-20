تعزيزات عسكرية روسية كبيرة إلى سورية تشمل مختلف أنواع الأسلحة

كشفت مصادر ميدانية قريبة من قاعدة حميميم العسكرية أن القوات الروسية استقدمت خلال الساعات الماضية تعزيزات عسكرية كبيرة من مخازن الجيش الروسي إلى القاعدة، في مؤشر يوحي باحتمال اشتداد المعارك في شمالي غربي سورية. وكشفت المصادر ل "القدس العربي" أن شحنات غزيرة من الدبابات الروسية الحديثة وراجمات الصواريخ من نوع سميرتش والمدفعية الثقيلة ومضادات الدروع إضافة لشحنات إضافية من القنابل والصوايخ التي تستخدمهاالقاذفات الاستراتيجية الروسية والمقاتلات وكذلك القنابل التي تستخدمها طائرات "السو" من مختلف الفئات. كما شملت التعزيزات الروسية المجنزرات وعربات نقل الجنود والآليات التي تُستخدم لرفع السواتر الترابية وإنشاء التحصينات والدُشم الدفاعية.

وتأتي تلك التعزيزات الروسية فيما يستمر التوتر ويتعمّق الخلاف بين أنقرة وموسكو بخصوص تطورات ادلب وريف حلب في شمال سورية لا سيما بعد فشل المفاوضات التقنية والسياسية التي دارت بين مسؤولين روس ونظرائهم الاتراك.

كما تأتي تلك التعزيزات العسكرية الروسية إلى قاعدة حميميم فيما يُعلن الرئيس التركي أن قواته ستنفذ عملية عسكرية في ادلب لدفع الجيش السوري للتراجع عما حققه ميدانياً بمساعدة روسية خلال الأيام الماضية.

وتشير معلومات "القدس العربي" أن جزءاً من تلك التعزيزات الفنيّة جرى إرسالها إلى خطوط الاشتباك المتقدمة في محاور ريف ادلب وريف حلب الشمالي الغربي حيث توجد وحدات تابعة للجيش السوري.

كامل صقر: القدس العربي