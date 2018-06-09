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تعرف على الدول التي يستطيع السوريون دخولها دون تأشيرة

يستطيع حاملو جوازات السفر السورية الدخول إلى 9 دول حول العالم بدون الحصول على تأشيرة دخول، بحسب إحصائيات عام 2018، التي ترصد قوة جوازات السفر حول العالم لكل دولة.

وأورد موقع “باسبورت إنديكس” الأميركي، إحصائيات سفر السوريين حول العالم لهذا العام، مشيرا إلى أن بعض الدول تشترط حصولهم على تأشيرات عند الوصول، بينما يمكنهم دخول دول أخرى بدون تأشيرة.

 وبحسب الموقع فإن الدول، التي تسمح بدخول السوريين إليها بدون تأشيرة هي دول دومينيكا، والإكوادور، وهايتي، وإيران، وماليزيا، وموريتانيا، ميكرونيسيا، وفلسطين، والسودان.

وأورد الموقع قائمة الدول التي تطالب السوريين بتأشيرة عند دخول أراضيها وعددها 22 دولة، وهي بنغلاديش، كمبوديا، والرأس الأخضر، وجزر القمر، جيبوتي، وإثيوبيا، وغينيا بيساو، ولبنان، وماكاو، ومدغشقر، وأوغندا، والمالديف، وموزمبيق، وباللاو، وروندا، وساموا، والصومال، وتنزانيا، وتوغو، وتيمور الشرقية، وتوفالو، واليمن.

ولفت الموقع إلى أن بقية دول العالم تطالب السوريين الراغبين في السفر إليها بالحصول على تأشيرات دخول قبل دخول أراضيها.

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