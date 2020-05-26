تطبيق التدابير الاحترازية ضد كورونا للعائدين من مراكز الحجر

دعت مديرية صحة درعا المواطنين العائدين من خارج القطر إلى ضرورة استمرار الالتزام بالتعليمات والتدابير الاحترازية في المنزل ضد كورونا .



وتحت شعار (وعيك والتزامك.. أمان أحبابك) دعت مديرية الصحة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ حجر منزلي لمدة ١٤ يوماً من تاريخ خروجهم من مركز الحجر الرسمي وارتداء الكمامة الخاصة داخل المنزل، واستخدام أدوات شخصية خاصة بهم (منشفة ، أدوات طعام ، مخدة) وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون بشكل مستمر لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة عدة مرات باليوم، وعدم استقبال المهنئين بالعيد إلى ما بعد ال١٤ يوماً وإبلاغ أقرب مركز صحي بعودتهم والتعاون مع العناصر الطبية والصحية الذين سيقومون بالتواصل معهم للاطمئنان عليهم خلال ال١٤ يوما في منازلهم ومراجعة أقرب مشفى أو إبلاغ العناصر الصحية بأي أعراض طارئة تحدث لديهم.



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