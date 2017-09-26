تركيا تدعو مواطنيها لمغادرة كردستان العراق

وجهّت وزارة الخارجية التركية، أمس الاثنين، دعوة لمواطنيها لمغادرة أراضي إقليم كردستان العراق، على خلفية الاستفتاء الذي يجريه الإقليم اليوم على استقلاله عن العراق، محذرة من مخاطر أمنية قد تتزامن معه.

حيث قالت الخارجية في بيانها الذي نشرته على موقعها الرسمي: “إن الاستفتاء الذي تجريه إدارة إقليم كردستان العراق، اليوم 25 أيلول 2017، قد يؤدّي إلى مشاكل أمنية واشتباكات”.