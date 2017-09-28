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ترامب يقدّم رئيس وزارء إسبانيا على أنّه “رئيس إسبانيا”

دعا رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بـ”السيد الرئيس”بالفيديو: ترامب يقدّم رئيس وزارء إسبانيا على أنّه “رئيس إسبانيا”

وكتب ترامب اسمه بشكل غير صحيح في تغريدة على موقع تويتر: “إنه لشرف لي أن أستضيف رئيس إسبانيا، ماريانورو جوي. وشكرا لكم على دعم جهودنا لعزل النظام الدكتاتوري في كوريا الشمالية”.

وقدم ترامب خلال مؤتمر صحفي ماريانو راخوي على أنه رئيس إسبانيا. وفي هذه اللحظة التفت رئيس الوزراء الإسباني إلى ترامب متفاجئاً، وقام بعض الصحفيين بتصحيح الخطأ ولكن ترامب لم يول اهتماماً لذلك.

 

المصدر : سبوتنيك

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