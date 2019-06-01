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بومبيو: ننسق الجهود مع ألمانيا بشأن الشمال السوري

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أنه سيبحث مع مسؤولي وزارة الدفاع الألمانية، كيفية تنسيق الجهود في الشمال السوري.


وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي في برلين، إن بلاده تعمل لإيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا، ومنع تصعيد العنف، لافتا إلى أن "جهود أمريكا تتمثل في إيجاد حل في سوريا، على أن يكون قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو المرجع".


وأضاف بومبيو أن واشنطن "تلزم قواتها بالعمل لتحقيق آلية للحد من تصعيد العنف ووضع نظام كمنطقة واقية، لمنع حدوث هجمات من الجانبين السوري أو التركي".


وتابع قائلا: "نعمل بشكل جماعي ونأمل أن نحقق تقدما".


يشار إلى أن بومبيو بدأ اليوم الجمعة، جولة أوروبية تستغرق 5 أيام بزيارة مؤجلة لبرلين، حيث التقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.


وتشمل جولة بومبيو الأوروبية سويسرا وهولندا وبريطانيا.

 

 

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