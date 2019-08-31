بوغدانوف يلتقي ممثلين عن المعارضة السورية

ألتقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف خلال زيارته إلى أبوظبي، بممثلين عن المعارضة السورية.



وجاء في بيان صدر عن المعارضة السورية عقب اللقاء، أن بوغدانوف اجتمع مع نائب الرئيس السابق للجنة التفاوض السورية المعارضة خالد المحاميد، وممثل قيادة منصة القاهرة للمعارضة السورية جمال سليمان.



وبحث المجتمعون قضايا التسوية السورية الملحة، مع التركيز على حل سياسي للأزمة السورية استنادا لقرار مجلس الأمن 2254، وسبل القضاء التام على الجماعات الإرهابية المتبقية في سوريا، وعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم.



المصدر: RT