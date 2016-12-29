بغداد تعتزم الانضمام لـ«المجموعة الثلاثية» حول سوريا

أعرب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، أمس، عن أمل بلاده في الانضمام إلى المجموعة الثلاثية الخاصة بتسوية الأزمة السورية، التي تضمّ روسيا وإيران وتركيا.

وقال خلال مقابلة لوكالة «نوفوستي» الروسية، إن هذه الفكرة مطروحة وإن الجانب العراقي يسعى إلى الانضمام إلى المجموعة الثلاثية لمصلحة العمل المشترك، مشيراً إلى أن بغداد تمارس الوساطة لأن تحقيق الاستقرار في سوريا سيؤثر أيضا على العراق. وذكر بأن تنظيم «داعش» الإرهابي قدم إلى العراق من سوريا.

من جهة أخرى، أشار وزير الخارجية العراقي إلى أن حكومة بلاده لا تستطيع منع «الحشد الشعبي» من المشاركة في القتال إلى جانب قوات الحكومة السورية ضد المسلحين، قائلاً إن الدستور العراقي لا يسمح بالتدخل السياسي أو العسكري في شؤون دول أخرى، إلا أن القانون الأساسي للبلاد لا يحظر توجه مواطنين عراقيين إلى هذا البلد أو ذاك.



(«روسيا اليوم»)