بعد الفيضانات المدمرة.. أول طائرة عراقية تحمل مساعدات طبية تصل إلى السودان

بعد الفيضانات المدمرة والسيول التي شهدها السودان مطلع شهر أيلول الجاري، أعلنت الحكومة العراقية، أمس السبت، عن انطلاق أول طائرة عراقية تحمل مساعدات طبّية إلى الشعب السوداني.



ووفقاً لموقع “السومرية نيوز”، فإن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حيدر مجيد، قال: “بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، نقلت الشحنة التي رافقها وفد رسمي بطائرة القوة الجوية العراقية (c130) عبر قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، وهي عبارة عن 12 طناً من المواد الطبية”.



وأضاف مجيد: “الرحلات الجوية والبحرية ستستمر تباعاً لنقل بقية المواد الإغاثية المقرر إرسالها بحسب التوجيه”.



وكانت الحكومة المصرية قدمت بدورها، مساعدات طبّية وغذائية لمتضرري السيول في السودان، حيث أعلنت القوات المصريّة، يوم الإثنين الماضي، فتح جسر جوي لتقديم المساعدات إلى المتضررين.



يذكر أن الفيضانات التي شهدها السودان أودت بحياة أكثر من 100 شخص، بالإضافة إلى أن العديد من المدن غرقت بمياه فيضانات نهر النيل بعدما ارتفع منسوب المياه بشكل كبير في واقعة لم تحدث منذ 100 عام.



وتسببت الفيضانات أيضاً، بتشريد وتهجير عشرات الآلاف من المنازل التي تدمرت جزئياَ أو كلياً، وتضرر أكثر من نصف مليون شخص حتّى الآن، بحسب الأمم المتحدة، مع الإشارة إلى أن مجلس الأمن والدفاع، أعلن بعد الفيضانات، حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشھر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبیعیة.