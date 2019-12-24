بري نصح رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل بعدم “اللعب بالنار”

أفاد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بأن حركة “أمل” و”حزب الله”، قدما كل التسهيلات لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لتأليف حكومة جديدة، لكنه أصر على الرفض.



ووفقاً لصحيفة “الجمهورية”، فإن بري قال: “سبق لحركة أمل وحزب الله أن قدما كل التسهيلات الممكنة للحريري ليتولى تأليف الحكومة الجديدة.. حتى اللحظة الأخيرة بقينا نحاول إقناعه بقبول خيار التكليف”، لافتاً إلى أنه اقترح عليه أن تتكون التشكيلة الحكومية من 24 وزيراً يتوزعون بين 18 تكنوقراط و6 سياسيين فقط.



واستغرب بري من التحركات الاحتجاجية التي يقوم بها أنصار الحريري في الشارع اعتراضاً على عدم تكليفه، علماً أنهم أي “الحزب والحركة”، فعلوا المستحيل لعودته لرئاسة الحكومة.



ولفتت الصحيفة إلى أن بري وجّه نصيحة إلى الحريري خلال اللقاء الأخير الذي جمعهما في عين التينة، قائلاً له: “لا تلعب بالنار يا دولة الرئيس… ممكن تزبط معك مرة، بس هيدا لا يعني أن النار لعبة”.



في سياق آخر، أكد بري الاستعداد لتقديم كل الدعم لرئيس الحكومة المكلف حسان دياب، مشيراً إلى الاختلاف في وجهات النظر بينهما بشأن تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين أي “تكنوقراط”، قائلاً: “في أرقى الديمقراطيات يتم اختيار وزراء حزبيين إلى جانب الاختصاصيين”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد كلف مساء الخميس الموافق لـ 19 كانون الأول الجاري، حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية، وحصوله على 69 صوتاً من أصل 128 صوتاً.



يذكر أن دياب كان قد وعد بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة خلال فترة لا تتجاوز 6 أسابيع، وذلك خلال لقاء أجراه مع “دوتشيه فيلله” الألمانية.