برنامج ثقافي فكري سينمائي متنوع ضمن نشاطات معرض الكتاب

التنوع والاختلاف والتجديد هي السمات الأساسية التي اتصف بها برنامج النشاط الثقافي لمعرض مكتبة الأسد الدولي الثلاثين للكتاب والذي يعد جمهوره هذا العام بندوات ثقافية وفكرية وسينمائية وفعاليات ترفيهية مختلفة.

وحرصت الجهة المنظمة للمعرض الذي سينطلق اليوم ويستمر لغاية 11 آب القادم على اعتماد التنوع في اختيار عناوين الندوات لتشمل حلقات كتاب وعناوين تتعلق بقضايا فكرية وثقافية مختلفة حيث يفتتح برنامج الندوات يوم الأربعاء المقبل بندوة تتناول كتاب قتل الديمقراطية تليها ندوة حول صناعة الكتاب ومستجداتها.

فيما يبدا نشاط يوم الخميس القادم بندوة فكرية بعنوان الأصولية ومظاهرها المختلفة لتتمحور مواضيع ندوات يوم الجمعة حول الحالة الراهنة للآثار للدكتور محمود حمود مدير عام الآثار والمتاحف وندوة حول كتاب حزب الله وفلسفة القوة لمؤلفه الكاتب اللبناني ناصر قنديل.

فيما يخصص برنامج الندوات يوم السبت المقبل محاضرة للدكتور الباحث سامي كليب بعنوان دور الرئيس الأسد في تأسيس وصمود محور المقاومة.

وعن المخطوطات يخصص برنامج المعرض ندوته ليوم الأحد القادم للتعريف بها وبأهميتها وتصنيفها وأساليب حفظها إضافة إلى محاضرة بعنوان الأمم المتحدة والأزمة السورية.

ويخصص برنامج المعرض نشاطات يوم الاثنين القادم لمحاضرة بعنوان بين الثقافة والسياسة للدكتور مهدي دخل الله.



وللقدس مكانتها ضمن برنامج المعرض حيث تقام ندوة بعنوان القدس عاصمة فلسطين.. الأخطار والتحديات تتناول المخطط الصهيوني في هذه المدينة وواقعها بين الماضي والحاضر والدور السوري في حماية القضية الفلسطينية والقدس.



كما يعرف برنامج معرض الكتاب للمرة الأولى بشخصية المعرض التاريخية الفارابي كأبرز أعلام الفن الانساني ليختتم برنامج الندوات بمحاضرة بعنوان المنهج العلمي في مواجهة الفكر المتطرف للدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف وذلك في اليوم الأخير للمعرض.

ويخصص برنامج المعرض يوما للطفل يتضمن ورشات فنية رسم وتدوير مواد ورسم على الوجوه وفسيفساء كما يتضمن البرنامج أصبوحة أدبية يقدمها بعض الأطفال الفائزين في مسابقة وزارة الثقافة وفي المسابقات الأدبية قصة وشعر ومقالة إضافة إلى مسابقات القصة الموجهة للطفولة المبكرة.

كما تشهد الفعاليات المرافقة للمعرض مشاركة عدد من الأدباء والشعراء السوريين بأمسيات أدبية وهم حسن.م. يوسف وحسن حميد ومالك صقور ونزيه أبو عفش وندوة سينمائية لفيلم رجل وثلاثة أيام لمخرجه جود سعيد وبعض نجومه.



ويشمل البرنامج كذلك معرضا للمخطوطات والكتب النادرة وحفلات توقيع كتب في الأجنحة المشاركة حيث وصل عددها إلى 70 كتابا.

سانا