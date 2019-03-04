بتكليف من الرئيس الأسد .. عزام يقدم التعازي بوفاة السفير السنيح

بتكليف من الرئيس بشار الأسد، قدم أمس، وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام التعازي، بوفاة السفير رياض السنيح الذي توفي فجر الجمعة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في مجلس عزاء وتشييع أقيم له بمدينة السويداء. وأعرب ذوو الفقيد وأسرته عن خالص شكرهم للفتة الكريمة من الرئيس الأسد وكل من شاركهم بمواساتهم بفقيدهم الراحل والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.



وفي كلمة باسم وزارة الخارجية والمغتربين، تحدث معاون الوزير أيمن سوسان في مجلس العزاء في ساحة سمارة بمدينة السويداء، عن مناقب الفقيد الوطنية والإنسانية كأحد أبناء الدبلوماسية السورية الذين دافعوا عن الوطن في مختلف المحافل وكان مثالا للدبلوماسي الملتزم بقضايا وطنه.



كما أكدت الكلمات التي ألقيت في مجلس العزاء أن الفقيد كان رجلاً وطنياً منتمياً لأرضه بكل صدق وأمانة وممثلاً لبلده على أكمل وجه.والسفير السنيح من مواليد السويداء عام 1951 بدأ عمله في وزارة الخارجية والمغتربين عام 1984 وعمل في سفارات الجمهورية العربية السورية في تشيلي وإسبانيا والأرجنتين وأخيراً رئيساً للبعثة الدبلوماسية السورية في مصر منذ عام 2014 حتى وافته المنية.



حضر مجلس العزاء والتشييع محافظ السويداء عامر العشي وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي فوزات شقير وقائد شرطة المحافظة اللواء معن الأسعد وشيوخ عقل طائفة المسلمين الموحدين حكمت الهجري ويوسف جربوع وحمود الحناوي وفعاليات أهلية ودينية ورسمية.