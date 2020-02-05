باخرة صينية ترسو في مرفأ بيروت ولبنانيون يحتجون خوفاً من كورونا

على الرغم من اعتراض اللبنانيين خوفاً من فيروس كورونا المنتشر في الصين، رست صباح اليوم باخرة صينية في مرفأ بيروت، وذلك بعد أن خضعت للتفتيش.



وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن في تغريدة على موقع “تويتر”: إن “فريق الحجر الصحي قام بالكشف عن طاقم الباخرة الآتية من الشرق الأقصى وتبين أنه بصحة جيدة وغير مصاب بفيروس كورونا.. وقد خضعت الباخرة للتفتيش مجدداً من قبل الأمن العام ونؤكد أنها تعتمد المعايير الصحية العالمية”.



وكان خبر وصول باخرة من الصين إلى لبنان مترافقاً مع أنباء بأن على متنها مواطنين صينيين يعانون من أعراض تشبه فيروس كورونا، أثار موجة من الهلع بين اللبنانيين، وهو ما استدعى نفي الخبر للمرة الثانية من قبل وزير الصحة حمد حسن.



وأصدرت وزارة الصحة قبل أيام بياناً أيضاً قالت فيه: “الباخرة انطلقت في رحلتها منذ أكثر من 15 يوم، وهي فترة تتجاوز فترة حضانة مرض كورونا المستجد، نؤكد أن الطاقم لا يعاني من أي عوارض مرضية حالياً.. الباخرة رست خلال رحلتها في مرفأي مارساي في فرنسا، وبورسعيد في مصر، وهي ستبقى في لبنان لبضع ساعات، وسيبقى طاقمها على متنها”.



يذكر أن بعض المواطنين في طرابلس شمال لبنان، نفذوا وقفة احتجاجية أمام مرفأ طرابلس، تعبيراً عن رفض أبناء المدينة والشمال وكل لبنان، السماح للباخرة الصينية بدخول مرفأ طرابلس، خوفاً من أن تحمل معها فيروس كورونا.



وأعلن المعتصمون أنهم لا يثقون بـ “الحكومة وبالقرارات الصادرة عنها”، مؤكدين أنهم “سيصعدون في حال سُمح للباخرة الصينية بالدخول إلى مرفأ طرابلس” مع الإشارة إلى أن دولاً عدة منعت دخول السفينة إلى مرافئها.



وتعيش الصين أزمة صحية، بسبب تفشي وباء كورونا، مع الإشارة إلى أنه ظهر في أكثر 20 دولة أيضاً، والعديد من الدول باتت تتخذ إجراءات صحية مشددة.