انقطاع التيار الكهربائي في 21 ولاية فنزويلية بسبب عملية تخريب

أدت عملية تخريب متعمدة إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي في 21 ولاية من أصل 23 في فنزويلا، إضافة إلى العاصمة كراكاس، ما أدى إلى توقف عمل مترو الأنفاق والاتصالات والإنترنت.



وأرجعت مصادر في الحكومة الفنزويلية انقطاع الكهرباء إلى “عملية تخريب” في سد يعمل بالطاقة الكهرومائية ويوفر الكثير من الكهرباء للبلاد حيث قال وزير الكهرباء لويس موتا في حديث للتلفزيون الحكومي: تم تعطيل عملية توليد ونقل الكهرباء في سد غوري الكهرومائي الذي يعد الركيزة الأساسية لأنظمة الكهرباء.



وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الفنزويلية في وقت سابق عن وقوع “أعمال تخريبية” في محطة غوري الكهرومائية الأكبر في البلاد والمسؤولة عن توليد الكهرباء.



بدورها أكدت ديلسي رودريغز نائب الرئيس الفنزويلي وقوف أطراف في المعارضة وراء العملية بالتواطؤ مع السيناتور الأمريكي ماركو روبيو وأعضاء آخرين من الحكومة الأمريكية بغرض شل الحركة في البلاد وتعطيل الكهرباء والاتصالات عامة.