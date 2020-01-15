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الولايات المتحدة تهدد العراق بعقوبات في حال شراء "إس-400"

أعلن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على العراق في حال اقتناء منظومة الدفاع الجوي الصاروخية "إس-400".

ونقلت وسائل إعلام قوله: "بالنسبة لـ"إس-400"، نعم: من المرجح أن تؤدي عملية الشراء إلى فرض عقوبات. لذلك ننصح شركائنا بعدم القيام بمثل هذه المشتريات".

وكان سفير العراق لدى طهران، سعد جواد قنديل قد أكد يوم الاثنين الفائت، أن بغداد تتفاوض مع روسيا لشراء منظومة "إس- 300" الصاروخية للدفاع الجوي، لافتًا إلى أنه من الوارد شراء المنظومة.

وقال قنديل، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هذه المسألة (شراء إس- 300) مطروحة على طاولة المباحثات بين روسيا والعراق، ومن الممكن أن يشتري العراق هذه المنظومة".

في وقت سابق، أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن في البرلمان العراقي، محمد رضا، أن بغداد استأنفت مفاوضاتها مع موسكو حول شراء أنظمة "إس-300". يحاول العراق شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ عام 2017، لكن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية من قبل الولايات المتحدة ما زال يعيق المفاوضات.