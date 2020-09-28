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النائب باسيل يعلن إصابته بـ«كورونا».. والرئيس عون يخضع للفحص والنتيجة سلبية

خضع الرئيس اللبناني العماد ميشيال عون لفحص PCR، وجاءت نتيجة الفحص سلبيّة، ما يثبت عدم انتقال عدوى فيروس «كورونا» إليه، على حين أعلن المكتب الإعلامي لرئيس «التيار الوطني الحر» في لبنان النائب جبران باسيل إصابته بالفيروس.

وأوضح موقع mtv اللبناني أن خضوع الرئيس عون لفحص PCR جاء بعد أن تبيّن إصابة أحد كبار الموظفين في القصر الجمهوري بفيروس «كورونا»، وهو ممّن يخالطون عادةً الرئيس عون.

على خط موازٍ قال المكتب الإعلامي لرئيس «التيار الوطني الحر» في بيان نقله موقع «النشرة»: إن «باسيل ‏اكتشف السبت أنه مصاب بفيروس «كورونا» واستكمل كل الفحوصات اللازمة ليتبيّن أن حجم الإصابة لا يزال منخفضاً ومقبولاً».

وأضاف: «لقد أراد النائب باسيل إصدار هذا البيان لإبلاغ كل من خالطهم مؤخراً، إذ لا يمكن الاتصال بهم انفرادياً، وللاعتذار منهم أيضاً لعدم معرفته بالأمر قبل ذلك».

ولفت البيان إلى أن «باسيل سيحجر نفسه إلى أن يتغلّب على الفيروس بإذن الله، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية الكثيرة المتوفّرة».

وأضاف: «باسيل يشكر مسبقاً كل من يرغب بالاطمئنان عليه‏ وهو لا يريد أن يزعج أحداً، ويؤكد أنه ‏بحالة صحية جيدة وسيلتقي الكثيرين إلكترونياً». ‏

وتمنى باسيل على «كل اللبنانيين الالتزام بوسائل الحماية ‏والعلاج من كورونا وأخذ الأمر على محمل الجدّ، ‏لما لهذا الفيروس من قدرة فتّاكة ‏على ضرب المجتمع وشلّه».

وأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان أمس في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس «كورونا»، ارتفاع العدد التراكمي للحالات المحلية المثبتة إلى 33601 إصابة، في حين أن عدد الحالات الإجمالية الوافدة منذ 21 شباط 2020، وصل 1627 حالة، منوهةً بأن عدد حالات الوفاة الإجمالية في عموم البلاد بلغ 340 حالة.

وأوصت السلطات اللبنانية الجهات المعنية بمتابعة انتشار فيروس «كورونا» والتشدد في تدابير الوقاية، وذلك في سبيل الحد من تفشي الوباء.

 

 


«وكالات»