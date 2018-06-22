المنفذ التجاري بين سورية والعراق يفتح قريباً

توجه قائم مقام قضاء القائم العراقي، أحمد جديان، بمطالب إلى الحكومية المحلية لمحافظة الأنبار لإعادة فتح المنفذ المتاخم مع سورية.



وقال جديان، في تصريح له: “توجهنا بمطلب بكتب رسمية إلى الحكومة المحلية لمحافظة الأنبار، لغرض الإسراع في فتح المنفذ الحدودي بين قضاء القائم غربي المحافظة والجانب السوري، كون هذا المنفذ حيوي وضروري للنشاط التجاري بين البلدين، ولرفع اقتصاد العراق بشكل عام، والقائم بشكل خاص”.



وطالب جديان “بفتح المنفذ، لتنشيط التبادل التجاري على أوسع أبوابه مع سورية”، مشددًا على “آمال القائم، من الحكومة الاتحادية، لعرض المنفذ للاستثمار أو البدء بإعادة تأهيله”.



يشار إلى أن المنفذ مايزال مغلقاً بالكامل، حتى الآن بعد تحريره من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي، في مطلع تشرين الثاني من العام الماضي، ولا يوجد أي تبادل تجاري، أو دخول وخروج للمسافرين بين البلدين عبره، حسبما نوه جديان.



وكان وزير الخارجية وليد المعلم قد بعث برسالة لنظيره العراقي في الـ 13 من الشهر الجاري بشأن تكثيف الجهود لإعادة افتتاح المنفذ الحدودي في ​الأنبار​ بين القائم و​البوكمال​ السورية.



الجدير بالذكر أن قضاء القائم كان أحد أخطر معاقل تنظيم “داعش” على بعد نحو 400 كم شمال غربي بغداد بالقرب من الحدود السورية وعلى طول نهر وتم تحريره من سيطرة “داعش” في مطلع تشرين الثاني عام 2017.

وكالات