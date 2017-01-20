المقاومة اللبنانية تستهدف مقرا لإرهابيي “داعش” في جرود رأس بعلبك

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية فجر اليوم مقرا لارهابيي تنظيم داعش بصاروخ موجه عند مرتفع الصهريج في جرود راس بعلبك ما ادى لمقتل واصابة عدد منهم .



وذكرت قناة المنار اللبنانية ان “المقاومة وبعد رصد دقيق لتحركات ومراكز الارهابيين في جرود عرسال وراس بعلبك استهدفت موقعاً لإرهابيي داعش في مرتفع الصهريج بجرود راس بعلبك بصاروخ موجه ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم”.



وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت مرات عدة مراكز ومواقع واليات تنظيم داعش الارهابي في موقع الزويتينة في جرود راس بعلبك موقعة اصابات مؤكدة بينهم.

وكالات