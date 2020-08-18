المحكمة الخاصة بلبنان تصدر اليوم حكمها بشأن اغتيال رفيق الحريري

بعد 15رعاماً على اغتياله، المحكمة الخاصة بلبنان تصدر حكمها بشأن اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.



تصدر المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، قرارها في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري و21 آخرين عام 2005.



الحكم كان مقرراً صدوره في السابع من الشهر الحالي لكنّه أجل بعد انفجار مرفأ بيروت. واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة الغيابية 15 عاماً، وبلغت تكلفتها نحو مليار دولار.



وسيعلق الرئيس سعد الحريري الذي يحضر جلسات المحكمة على القرار المنتظر، وسط معطيات تفيد بأنه سيدعو الى التهدئة وعدم القيام بردود فعل في لبنان.



وأسست الأمم المتحدة المحكمة الخاصة بلبنان، بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية، لمحاكمة المتهمين في تفجير موكب الحريري، وفي حوادث قتل سياسيين آخرين في لبنان، وسيكون الحكم الذي سيصدر اليوم، أول أحكامها منذ إنشائها عام 2007.



واغتيل رئيس الحكومة اللبنانية في 14 شباط/فبراير عام 2015، مع 21 شخصاً، عندما انفجر ما يعادل 1000 كيلوغرام من مادة الـ"تي إن تي" أثناء مرور موكبه بالقرب من فندق سان جورج في بيروت.