الكويت تستعد لاستيراد الغاز الطبيعي من العراق

أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق ان الكويت والعراق يضعان اللمسات النهائية على اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي ، مبيناً انه تم الانتهاء من التفاصيل الفنية الخاصة بالمشروع، ومن المقرر أن يتم توقيع الاتفاقية خلال الصيف الجاري.



وقال المرزوق ان “الكويت سوف تستورد مبدئياً 50 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي على ان ترتفع هذه الكمية تدريجياً لتصل الى 200 مليون قدم مكعبة”، مشيراً إلى مفاوضات جارية حول تحديد الأسعار واجتماع مرتقب ستعقده اللجنة الفنية المكلفة بدراسة ملف استيراد الغاز الطبيعي من العراق لوضع الاتفاقية النهائية بهذا الشأن.



وأضاف أن “المشروع سيبدأ بتوقيع اتفاقية الاستيراد ومن ثم وضع مسارات الأنابيب الناقلة للغاز»، متوقعاً ان «تستغرق هذه العملية من سنة إلى سنتين، وأن يتم البدء بالاستيراد خلال السنة المقبلة”.

وكالات