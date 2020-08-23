الكويت تتكفل بإعادة بناء صوامع القمح في مرفأ بيروت

أعلن سفير الكويت في بيروت "عبد العال القناعي"، أن بلاده ستعيد بناء صوامع القمح في مرفأ بيروت.



وقال القناعي في تصريح: "ارتأينا أن أفضل طريقة وأنسب مجال للبدء بالمساعدات المادية، هو إعادة بناء الإهراءات التي توفر المخزون الاستراتيجي من القمح للبنان الشقيق".



كما لفت السفير الكويتي إلى أن الصوامع بنيت أساساً في العام 1969 بقرض من الكويت، من الصندوق الكويتي للتنمية.



وحول مساهمة الكويت في ما تقوم به الأمم المتحدة لحشد ما يقارب 35 مليوناً لمساعدات عاجلة للبنان، ذكر السفير أن بلاده وبمبادرة ذاتية انشأت جسراً جوياً، والتزمت ب 41 مليون دولار لمساعدة لبنان، منها 30 مليون دولار كالتزامات مسبقة و11 مليون دولار هي المساعدات الإغاثية والعلاجية والغذائية.