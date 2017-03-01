القوات العراقية تستعيد قرية الدامرجي في مدينة الموصل من إرهابيي داعش

استعادت القوات العراقية السيطرة على قرية الدامرجي في مدينة الموصل من تنظيم “داعش” الإرهابي ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها.



وقال قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الامير يارالله في بيان مقتضب نشرته السومرية نيوز اليوم إن “قوة من الفرقة التاسعة تمكنت من تحرير قرية الدامرجي الواقعة جنوب بادوش”.



من جانبه قال مسؤول عسكري عراقي اليوم إن “القوات الأمنية اقتربت من المجمع الحكومي الرئيسي في الساحل الأيمن لمدينة الموصل”.



إلى ذلك قتل أربعة إرهابيين بينهم متزعم في انفجار وقع داخل تجمع للإرهابيين في عمق منطقة المطبيجة شرق محافظة صلاح الدين.



كما قضت القوات العراقية بدعم من سلاح الجو على 9 من إرهابيي “داعش” في عملية داخل المطيبيجة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.



وفي الأنبار قتل ستة إرهابيين من تنظيم “داعش” إثر قصف جوي استهدف وكرا لهم غرب مدينة الرمادي إضافة إلى تدمير تجمع لهم وعدد من العجلات والآليات العسكرية.



وكانت القوات العراقية استعادت في وقت سابق اليوم السيطرة على قرية تل الرمان في ساحل الموصل الأيمن بمحافظة نينوى من تنظيم “داعش” الإرهابي وأحبطت هجوما للتنظيم الإرهابي على مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وكالات