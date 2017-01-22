القوات العراقية تستعيد السيطرة على حي العربي شرق الموصل بالكامل

استعادت القوات العراقية أمس السيطرة على حي العربي شرق الموصل بالكامل.



ونقل موقع السومرية نيوز عن قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان إن “القوات العراقية حررت حي العربي بالكامل بمدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات”.



وتشهد محافظة نينوى منذ تشرين الأول من العام الماضي عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل وبعض المناطق الأخرى في المحافظة من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وكالات