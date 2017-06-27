القوات العراقية تحرر حي الفاروق الأولى في المدينة القديمة للموصل

حررت القوات العراقية أمس حي الفاروق الأولى في المدينة القديمة بالجانب الأيمن لمدينة الموصل شمال العراق من سيطرة إرهابيي “داعش”.



وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان نقله موقع السومرية نيوز إن “قطعات مكافحة الإرهاب حررت حي الفاروق الأولى في المدينة القديمة بالجانب الأيمن من الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد إرهابيي داعش خسائر كبيرة”.



وتواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها العسكرية في مدينة الموصل القديمة لتحريرها من سيطرة تنظيم “داعش” الذي لم يعد يسيطر سوى على 1 بالمئة من المدينة القديمة بحسب ما أعلنت قيادة العمليات المشتركة أمس.



إلى ذلك قضت القوات العراقية أمس على أحد متزعمى تنظيم “داعش” الإرهابي وسط قضاء تلعفر غرب الموصل .



وقال مصدر محلي في نينوى للسومرية نيوز إن “القوات الأمنية قضت على الإرهابي ابو عبد الله الحلبي وهو معاون مسؤول أمني في داعش بإطلاق نار استهدفه قرب منزله وسط قضاء تلعفر غرب الموصل”.



وأشار المصدر إلى أن تنظيم “داعش” فرض حظر التجول في مركز قضاء تلعفر ونشر مفارزه الراجلة والمتحركة في أرجاء المنطقة وسط حالة استنفار عالية.



وكانت القوات العراقية قضت الأسبوع الماضي على ثلاثة متزعمين في تنظيم “داعش” في تلعفر .

وكالات