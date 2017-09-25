القوات العراقية المشتركة: انتهاء المرحلة الأولى من تحرير الحويجة

أعلن قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق عبد الأمير يار الله أن القوات العراقية أنهت المرحلة الأولى من عمليات تحرير قضاء الحويجة بمحافظة كركوك وأيسر الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وأشار يار الله في بيان اليوم إلى أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر بإبقاء جميع المواطنين في المدن والقرى التي تم تحريرها في شرق الشرقاط حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم الخاصة مع مراعاة إجراء التدقيق الأمني لملاحقة الإرهابيين.

وانتقد يار الله قيام بعض وسائل الإعلام وخاصة ” قناة العربية السعودية بتضليل الرأي العام وبث أخبار كاذبة عن وجود حالات سلب ونهب وطرد للسكان رغم كل التسهيلات التي قدمتها القوات العراقية للإعلاميين لينقلوا الحقيقة كما هي ” مشددا على أن القوات المشتركة ملتزمة بسلامة المواطن أولا.

من جهته أعلن الإعلام الحربي التابع للحشد الشعبي أن المرحلة الأولى أسفرت عن تحرير الجانب الإيسر لقضاء الشرقاط وناحية الزاب والقرى الواقعة بمحاذاة نهر الزاب بمجموع 120 قرية وتحرير جسر الشميط الذي يربط جنوب الموصل بمناطق غرب كركوك وبمساحة مستهدفة 1251كيلومترا مربعا بعد طرد تنظيم “داعش” الإرهابي منها والإبقاء على أهلها.

وأشار الاعلام الحربي إلى أن خسائر التنظيم بلغت 126 قتيلا و10 عربات مفخخة إضافة إلى عشرات المواقع والأوكار.

وشارك في عملية التحرير قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والرد السريع وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي.

وكان العبادي أعلن في ال21 من أيلول الجاري انطلاق عملية تحرير أيسر الشرقاط وقضاء الحويجة