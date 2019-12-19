القضاء يطلق سراح أكثر من 2600 موقوف عراقي من المتظاهرين

أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس الأربعاء، إطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين، الذين تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية.



ووفقاً لبيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، فإن “الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر ‏قضايا التظاهرات أعلنت عن إطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين لغاية اليوم الأربعاء”، مضيفاً أن “107 من الموقوفين، جاري التحقيق معهم عن الجرائم المنسوبة لهم ‏وفق القانون”.



وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي، أعلن يوم الأحد الموافق لـ 8 من شهر كانون الأول الجاري، عن إطلاق سراح 2626 من المتظاهرين السلميين.



من جهته، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية علي البياتي، كشف في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية، قبل أيام، أن حصيلة عدد الناشطين والمتظاهرين المختطفين والمفقودين، بلغت 48 مختطفاً حتى اللحظة.



وقال البياتي: إن “المفوضية تلقت 48 شكوى بخصوص مفقودين، أو مختطفين مواطنين، شاركوا بالمظاهرات”، لافتاً إلى “إطلاق سراح عدد قليل منهم فقط، أما العدد الأكبر حتى الآن مغيبين”.



يذكر أن العراق يشهد للشهر الثالث على التوالي احتجاجات كبرى، للمطالبة بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.



وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، أفادت مطلع شهر كانون الأول الجاري بأن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق ارتفعت إلى أكثر من 400 فضلاً عن وجود 19 ألف جريح.