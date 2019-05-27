القبض على أشخاص نقلوا أموالاً من دول خارجية عبر شركة حوالات

كشف رئيس قسم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إدارة الأمن الجنائي سعد عثمان أنه تم القبض على أشخاص كانوا يزاولون مهنة الحوالات المالية من دون ترخيص بالاشتراك مع متوارين، لأموال مصدرها دول معادية للبلد.



و أكد عثمان أنه تم ضبط أحدهم ومعه 12 مليون ليرة ضمن سيارة كان يستخدمها إضافة لمبلغ 16.9 ألف دولار أميركي من فئات مختلفة ومجموعة من الأوراق والمستندات التي تدل على مزاولة مهنة تحويل الأموال والصرافة من قبله، والاشتباه بقيامه بتمويل المجموعات الإرهابية المسلحة.



وأشار عثمان إلى أن القسم قبض على شخص آخر على خلفية استلام مبالغ مالية كبيرة بحوالي 45 مليون ليرة شهرياً مصدرها أحد الأشخاص المقيمين في لبنان الذي يمتهن الحوالات والصرافة، ليقوم بعد ذلك بتوزيعها كحوالات داخلية عبر إحدى شركات الحوالات المالية المرخصة مقابل ثلاثين بالمئة من مجمل القيمة، عمولة تسليم الحوالات المرسلة.



الوطن