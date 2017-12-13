العراق ينوي المشاركة في مفاوضات أستانا

تقدم العراق إلى الحكومة الروسية بطلب رسمي لدعوة ممثليه إلى حضور الجولة الثامنة من مفاوضات أستانا بشأن التسوية السورية، والتي من المقرر إجراؤها في 21-22 ديسمبر/كانون الأول الجاري.





جاء ذلك على لسان السفير العراقي لدى روسيا حيدر منصور هادي العذاري، أثناء لقائه اليوم الثلاثاء، مع رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للشؤون الدولية قسطنطين كوساتشوف.





وقال السفير إن تجربة العراق وجهوده ستكون مفيدة في التسوية السياسية للأزمة السورية، مشيرا إلى العلاقات الجيدة تقليديا بين الشعبين العراقي والسوري الشقيقين.





وأكد العذاري أن القوات المسلحة الروسية، ساهمت إسهاما حاسما في القضاء على تنظيم "داعش" في سوريا، مشيدا بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا أمس الاثنين.



