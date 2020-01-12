العراق.. صدامات بين محتجين والقوات الأمنية أمام جامعة واسط

تظاهر المئات من المحتجين في محافظة واسط، جنوب شرقي العراق، اليوم الأحد، أمام مبنى جامعة واسط بمركز المحافظة مدينة الكوت، في خطوة تصعيدية جديدة تجاه الحكومة المحلية في المحافظة.



وتصادم "المحتجون والقوات الأمنية بعد دعوات المحتجين إلى استمرار العصيان الطُلابي"، مبينا أن "المُحتجين رشقوا القوات الأمنية التي اصطدموا معها، بالحجارة".



يذكر أن "عددا كبيرا من المحتجين هم من طلبة جامعة واسط الذين رفضوا قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستئناف الدراسة في الجامعات".



وقررت"جامعة واسط استمرار تعطيل الدوام لحين هدوء الأوضاع".



المصدر: RT