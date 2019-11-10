العراق.. حالات اختناق بين المتظاهرين وسط تهديدات من قبلهم لشركات الإنترنت

تعرض عشرات المتظاهرين في العراق للاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات مكافحة الشغب وسط العاصمة بغداد.



وحاولت قوات مكافحة الشغب اقتحام ساحة الخلاني المجاورة لساحة التحرير، لكنها لم تنجح، وقامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة على المتظاهرين”.



و لا تزال عمليات الكر والفر بين القوات الأمنية والمتظاهرين مستمرة في مناطق الاحتجاج.



من جهة ثانية، كشفت مجموعة من النشطاء في المجتمع المدني العراقي وحشد من المتظاهرين اليوم السبت، وجود تعاون بين شركات الإنترنت والحكومة العراقية للوقوف بوجه المتظاهرين.



يقول أحد المتظاهرين : “الشركات تعاونت مع الحكومة من أجل قطع الإنترنت وكان بإمكانها أن ترفض قطع الإنترنت لأننا ندفع لها بشكل مسبق مقابل الخدمات التي تقدمها لنا”.



بدوره، أحد موظفي الدعم السابق في شركة إنترنت، قال: “نشطاء في المجتمع المدني العراقي سيرفعون دعاوى قضائية ضد شركات الإنترنت المزودة للخدمة، وخاصة الكبيرة منها التي تستحصل عشرات ملايين الدولارات من المواطنين شهرياً”.



تجدر الإشارة إلى أن العراق يشهد منذ مدة تظاهرات وقطع طرقات، للمطالبة بتحسن الوضع المعيشي وتوفير فرص عمل وغيرها من المطالب.



روسيا اليوم