العراق: تحرير خمسة أحياء في محافظة نينوى من إرهابيي داعش

استعادت القوات العراقية السيطرة على خمسة أحياء بقضاء تلكيف بمحافظة نينوى شمال العراق في إطار عملياتها العسكرية المتواصلة هناك منذ أكثر من ثلاثة أشهر لطرد إرهابيي “داعش” من المدينة.



ونقل موقع السومرية عن قائم مقام قضاء تلكيف باسم يعقوب قوله إن ” القوات العراقية المشتركة اقتحمت قضاء تكليف من عددة محاور وحررت خمسة أحياء وسط القضاء وقضت على عدد كبير من إرهابيي تنظيم داعش”.



من جانبه أعلن قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان أن القوات الأمنية سيطرت على قائم مقامية قضاء تلكيف والمحكمة والمجلس البلدي في القضاء شمال شرق محافظة نينوى.



وأشار يار الله إلى أن ” القوات العراقية استعادت السيطرة على القصور الرئاسية ومنشأة جابر بن حيان في محافظة نينوى وفندق نينوي اوبري ورفعت العلم العراقي فوقها”.



وتشهد محافظة نينوى منذ تشرين الأول من العام الماضى عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل وبعض المناطق الأخرى في المحافظة من تنظيم داعش الإرهابي.

وكالات