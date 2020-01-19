العراق.. الاحتجاجات تتجدد في مناطق مختلفة وصدامات بين المحتجين والقوى الأمنية

أفادت وسائل إعلام مختلفة، بأن الاحتجاجات عادت مجدداً إلى مختلف المناطق في العراق صباح اليوم الأحد.



ووفقاً لموقع “روسيا اليوم”، فإن الاحتجاجات تجددت في محافظتي ذي قار والنجف، جنوبي البلاد، حيث أغلق المحتجون الطرقات وبعض الدوائر الحكومية وأحرقوا الإطارات.



وتداولت وسائل إعلام عراقية مقطع فيديو يُظهر قيام المحتجين في محافظة النجف، مساء أمس بإغلاق الدوائر الحكومية بـ “اللحام”، أي يقومون بلِحام الأبواب.



أيضاً، تجددت الصدامات صباح اليوم في العاصمة بغداد بين المحتجين والقوات الأمنية، حيث أحرق المحتجون الإطارات في ساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير، فيما ردت القوات الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع.



وذكر بعض المحتجين أن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي، فيما تعرض 5 من المتظاهرين للاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع.



وأوضح الموقع المذكور، أن المحتجين في النجف أحرقوا مقراً حزبياً يعود لحزب الدعوة “تنظيم العراق”، ويأتي ذلك مع قرب انتهاء المهلة التي أقرتها التنسيقيات صباح غد الإثنين بتسمية رئيس حكومة وفقاً لمواصفات ساحات الاحتجاج.



ويشهد العراق منذ أشهر احتجاجات كبرى، للمطالبة بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.



وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، أفادت مطلع شهر كانون الأول الفائت بأن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق ارتفعت إلى أكثر من 400 فضلاً عن وجود 19 ألف جريح.