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العراق: إحباط 3 هجمات إرهابية على مواقع أمنية وعسكرية في ديالى
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العراق: إحباط 3 هجمات إرهابية على مواقع أمنية وعسكرية في ديالى

أحبطت القوات العراقية ثلاث هجمات إرهابية على مواقع أمنية وعسكرية في محافظة ديالى وقضت على عدد من إرهابيي تنظيم “داعش”.

وذكر مصدر محلي في المحافظة أن القوات الأمنية أحبطت هجوما مسلحا على نقطة مرابطة أمنية مشتركة قرب قرية المحبوبية على أطراف ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة وأوقعت المهاجمين بين قتيل وجريح.

وأحبطت قوة أمنية مشتركة من الجيش والحشد العشائري هجوما شنه إرهابيو “داعش” على إحدى النقاط الأمنية في قرية الاسيود بمحيط حوض الزور شمال شرق ب‍عقوبة وقضت على اثنين منهم.

وأعلن عضو مجلس ديالى كريم الجبوري مقتل أحد عناصر تنظيم “داعش” خلال إحباط الحشد العشائري هجوما شنه التنظيم على نقطة مرابطة أمنية في حوض شروين شرق بعقوبة.

وفي محافظة كركوك أعلن مصدر أمني مقتل متزعم في تنظيم “داعش” خلال عملية نوعية لقوات مكافحة الإرهاب جنوب غربي المحافظة مشيرا إلى أن القتيل هو”المسؤول الأمني لناحية العباسي”.

وكالات

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