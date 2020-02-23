الصحة تؤكد مجدداً: لا توجد أي إصابات بفيروس كورونا في سورية

أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أي حالة إصابة بمرض فيروس كورونا في سورية، وذلك رداً على ما تتداوله بعض منصات التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر عن المرض المستجد.



ونشر المكتب الإعلامي في الوزارة بيان، أوضح من خلاله أن وزارة الصحة تؤكد بأن الأخبار بخصوص مستجدات هذا المرض في سورية ستنشرها الوزارة عبر الوكالة العربية السورية للأنباء سانا، علماً أنه لم تسجل أي إصابة بالفيروس في سورية حتى تاريخه.



ولفت البيان إلى أن الفرق المتخصصة التابعة لوزارة الصحة تعمل على مدار الساعة في الترصد والتقصي الوبائي لهذا المرض وفقاً للوائح الصحية الدولية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية.



وصرّحت مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة د.هزار فرعون، لإذاعة شام إف إم، بأنه لا وجود لأي حالة إصابة أو وفاة بمرض كورونا في سورية، وما يشاع عن ذلك غير صحيح إطلاقاً.



وتعقيباً على إعلان وزارة الصحة اللبنانية عن أول إصابة بمرض كورونا، أشارت فرعون إلى أن الإجراءات على المعابر جيدة، وهناك لجنة طوارئ تجتمع يومياً لبحث مختلف التطورات بهذا المرض.



وأعلنت وزارة الصحة السورية في 27 من كانون الثاني، اتخاذها التحضيرات في جميع المشافي على صعيد تجهيز أماكن للعزل وتوفير الإجراءات اللازمة بخصوص فيروس كورونا.



وكانت وزارة الصحة جهزت مؤخراً المخبر المرجعي بالوزارة بكل وسائل التشخيص المتعلقة بفيروس كورونا الجديد للكشف عن أي حالة مشتبه بها مع مواصلتها تطبيق إجراءاتها الصحية المشددة على المعابر الحدودية وفي المطارات حيث يتم قياس درجات الحرارة للقادمين إلى سورية وإجراء الفحوص اللازمة للحالات المشتبه بها ولا سيما القادمين من الصين وشرق آسيا، حيث تتم تعبئة استمارة خاصة بأسمائهم ومكان إقامتهم ومتابعة حالاتهم الصحية خلال 14 يوماً وهي مدة حضانة الفيروس.