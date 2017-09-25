الشيقل أقدم وحدة للتعامل النقدي في التاريخ، ويرجع تاريخ التعامل به إلى العهود السومرية والأكادية

الشيقل "الشيكل" عملة سومرية أكادية بابلية قديمة جدا , لاعلاقة للهيود وإسرائيل بها على الإطلاق.. اليهود الصهاينة لم يكتفوا بسرقة أرض فلسطين بل امتدت أيديهم إلى تراث وثقافة سوريا الطبيعية , ونحن مشغولون بعبلة وعنترة وأشعار تأبط شرّا وحكايات الزير وحرب البسوس ممن لا يمتون بصلة للتراث السوري الزاخر بالمعارف والمعالم الحضارية ..

يقول الدكتور شامخ زكريا علاونه "جامعة القدس المفتوحة" في مقالة هامة له :

يعتبر الشيقل أقدم وحدة للتعامل النقدي في التاريخ، ويرجع تاريخ التعامل بالشيكل إلى العهود السومرية والأكادية، تقريباً في الألف الثالث قبل الميلاد وقد أستمر التعامل بالشيكل تارة كوحدة وزن وكوحدة نقدية حتى عصور متاخرة، وقد استخدم الشيكل الفضي في العهد البالبلي كوحدة لقياس القيم وواسطة للتبادل التجاري وقد اتضح ذلك من خلال الرقم والنصوص الطينية التي اكتشفت في مواقع متعددة في بلاد الرافدين، حيث أعتبر الشيكل في العراق القديم بمثابة النقود طالما أدى وظائف النقود، ولقد كان الشيكل واسطة للتبادل، واداة للوفاة المؤجل وكانت له قوة إبراء غير محدودة، وتمت بموجبه عقود البيع والقرض والعمل على أساس الدفع بالشيكل باعتباره نقداً متداولاً، وبالتالي فقد أصبح الشيكل وسيلة للإدخار ومخزناً للقيم، بمعنى انهم إحتفظوا به من اجل إستثماره والدخول به مرة أخرى إلى دائرة التداول .

القوانين الرافدية التي ورد فيها ذكر لعملة الشيكل:

نذكر هنا بعض مواد القوانين في بلاد الرافدين والتي ذكرت وأوضحت كيفية التعامل بالشيكل من خلال المعاملات التجارية اليومية في بلاد الرافدين:

قانون شريعة أورنمو وهو احد ملوك المدن السومرية فيرد على سبيل المثال في المادة 19 من القانون" إذا كسر رجل سن رجل أخر عليه أن يدفع غرامة( شيقلين من الفضة)؛ وفي قانون لبت عشتار في المادة التاسعة ورد الاتي" إذا دخل رجل بستاناً يعود لرجل أخر وقبض عليه وأتهم بالسرقة فعليه ان يدفع عشرة شيقلات من الفضة" وفي المادة الثالثة والثلاثين" إذا أدعى رجل بأن أبنة رجل حر غير متزوجة قد مارست العملية الجنسية مع رجل ما وثبت انها لم تقم بذلك فعليه ان يدفع عشرة شيقلات من الفضة، أما قانون إيشنونا فيرد الشيقل في عدد كبير من نصوص القانون نذكر منعا المادة الأولى:" كور([8] )شعير واحد سعره شيكل واحد من الفضة" وكذلك أثنين كور من ملح الطعام تساوي شيقل من الفضة، أما شريعة حمورابي والتي تحتوي على 282 مادة ذكر الشيكل في بعض نصوص موادها ففي المادة المادة 204 يرد ذكر كلمة شيقل : إذا صفع احد العامة شخصاً من طبقته فعليه أن يدفع 10 شيقلات من الفضة. والمادة 223 من قانون حمورابي تنص على: إذا كان رقيقاً لسيد فعلى صاحب الرقيق أن يدفع شقلين من الفضة للطبيب