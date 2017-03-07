توجه حكومي لوقف دخول عناصر الضابطة الجمركية إلى المحلات التجارية داخل المدن
السيطرة على مبنى محافظة نينوى وفرع البنك المركزي والمتحف فى الموصل
ملاحقة فلول “داعش” في تدمر والقريتين ,إحباط هجوم نقطة عسكرية بدرعا البلد
الجيش على أعتاب نهر الفرات و«قوات التحالف» تقطع طريق الرقة ــ دير الزور
أنباء عن تطويق الجيش للقابون ولا اتفاق تهدئة شرقي العاصمة
أحرار الشام في أسوأ وضع منذ تشكيلها
نخبة من الجيش «تصطاد الدواعش» في الصحراء
عودة الاقتتال بين «تحرير الشام» و«الأحرار» في إدلب
اجتماع دولي في بروكسل «لدعم الملف الإنساني»
تدمير آليات لتنظيمي “داعش وجبهة النصرة” وإيقاع قتلى ومصابين بينهم في دير الزور وريفي حماة وإدلب
مظاهرات نسائية في مدن تركية ضد سياسات اردوغان
العراق: السيطرة على حي الصمود وجسر الحرية في الموصل
نواب: إنتاج الفلاحين يذهب بين السماسرة والتجار
الجيش يقترب من مطار الجراح والخفسة في ريف حلب الشرقي
أنقرة: من المبكر الحديث عن تسليم الطيار السوري

السيطرة على مبنى محافظة نينوى وفرع البنك المركزي والمتحف فى الموصل

استعادت القوات العراقية السيطرة على مبنى محافظة نينوى والفرع الرئيسي للبنك المركزي والمتحف الأثري فى الموصل من تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقل موقع السومرية نيوز عن قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الأمير يار الله قوله فى بيان اليوم.. ان “أبطال الشرطة الاتحادية والرد السريع حرروا المبنى الحكومي لمحافظة نينوى وسيطروا على الجسر الثاني جسر الحرية ورفعوا العلم العراقي فوق مبانيه”.

إلى ذلك اعلن المقدم عبد الأمير المحمداوي المتحدث باسم وحدات النخبة بوزارة الداخلية عن سيطرة القوات الأمنية على الفرع الرئيسي للبنك المركزي في مدينة الموصل الذي نهبه تنظيم “داعش” الإرهابي لدى اجتياحه المدينة في 2014 .

وأشار المحمداوي إلى سيطرة القوات الأمنية ايضا على مبنى كان يضم ما يسمى “المحكمة الرئيسية” للتنظيم الإرهابي والتي كانت تقوم بإصدار أحكام قاسية منها الرجم وإلقاء الناس من على أسطح المباني وقطع اليد.

ويقع فرع البنك المركزي والمحكمة في نفس المنطقة التي يوجد بها مجمع المباني الحكومية الرئيسي الذي اقتحمته قوات الرد السريع الليلة الماضية.

إلى ذلك استعادت الشرطة الاتحادية العراقية السيطرة على المتحف الأثري في الموصل الواقع في الجانب الأيمن للمدينة.

وكانت القوات العراقية استعادت أمس السيطرة على مبنى مديرية الشرطة ومجمع المحاكم وحي الصمود في الساحل الأيمن لمدينة الموصل بشكل كامل من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وتمكنت القوات الأمنية العراقية من تحرير 47 منطقة وقرية وجسرا إضافة إلى مقار حكومية مهمة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل منذ انطلاق عمليات غرب نينوى في الـ19 من شباط الماضي.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.