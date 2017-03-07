السيطرة على مبنى محافظة نينوى وفرع البنك المركزي والمتحف فى الموصل

استعادت القوات العراقية السيطرة على مبنى محافظة نينوى والفرع الرئيسي للبنك المركزي والمتحف الأثري فى الموصل من تنظيم “داعش” الإرهابي.



ونقل موقع السومرية نيوز عن قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الأمير يار الله قوله فى بيان اليوم.. ان “أبطال الشرطة الاتحادية والرد السريع حرروا المبنى الحكومي لمحافظة نينوى وسيطروا على الجسر الثاني جسر الحرية ورفعوا العلم العراقي فوق مبانيه”.



إلى ذلك اعلن المقدم عبد الأمير المحمداوي المتحدث باسم وحدات النخبة بوزارة الداخلية عن سيطرة القوات الأمنية على الفرع الرئيسي للبنك المركزي في مدينة الموصل الذي نهبه تنظيم “داعش” الإرهابي لدى اجتياحه المدينة في 2014 .



وأشار المحمداوي إلى سيطرة القوات الأمنية ايضا على مبنى كان يضم ما يسمى “المحكمة الرئيسية” للتنظيم الإرهابي والتي كانت تقوم بإصدار أحكام قاسية منها الرجم وإلقاء الناس من على أسطح المباني وقطع اليد.



ويقع فرع البنك المركزي والمحكمة في نفس المنطقة التي يوجد بها مجمع المباني الحكومية الرئيسي الذي اقتحمته قوات الرد السريع الليلة الماضية.



إلى ذلك استعادت الشرطة الاتحادية العراقية السيطرة على المتحف الأثري في الموصل الواقع في الجانب الأيمن للمدينة.



وكانت القوات العراقية استعادت أمس السيطرة على مبنى مديرية الشرطة ومجمع المحاكم وحي الصمود في الساحل الأيمن لمدينة الموصل بشكل كامل من تنظيم “داعش” الإرهابي.



وتمكنت القوات الأمنية العراقية من تحرير 47 منطقة وقرية وجسرا إضافة إلى مقار حكومية مهمة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل منذ انطلاق عمليات غرب نينوى في الـ19 من شباط الماضي.

وكالات