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السلطات اللبنانية تسمح لبعض السوريين بالدخول إلى أراضيها

كشف رئيس مركز الهجرة والجوازات في جديدة يابوس الحدودي مع لبنان العميد إبراهيم الونوس أن السلطات اللبنانية سمحت للسوريين الذين لديهم مراجعة أي سفارة عربية أو أجنبية أو مراجعة المشافي العامة أو الخاصة بالدخول إلى أراضيها.


وأفاد الونوس بأنه يشترط أن يكون السوري لديه ما يثبت من وثائق صادرة من المشفى أو السفارة التي يريد مراجعتها بعد التأكد من صحتها وأن تكون المراجعة حقيقية وليست وهمية.


وفي مطلع الشهر الفائت، أغلق الأمن العام اللبناني معبر المصنع الحدودي مع سورية بشكل نهائي، باستثناء مرور سائقي الشاحنات الترانزيت والمسافرين عبر المطار.


وحينها ذكرت قناة “LBCI” اللبنانية أنه بعد دخول قرار السلطات السورية بتصريف مبلغ 100 دولار لكل سوري يريد العودة إلى بلاده حيز التنفيذ، كشفت معلومات للقناة أن الأمن العام أقفَل الحدود نهائياً مع بعض الاستثناءات.


الجدير بالذكر أنه في 9 من تموز الفائت، أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، قرار ألزم بموجبه المواطنين السوريين ومن في حكمهم، بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها المصرف المركزي حصراً، إلى الليرات السورية، في حين أعفى القرار من التصريف، المواطنون السوريون ومن في حكمهم الذين لم يبلغوا الـ 18 من العمر، إضافةً إلى سائقي الشاحنات والسيارات العامة، وأعلنت حينها أنه يتم تطبيق القرار اعتباراً من 1 آب.