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السريانية في اللهجات السورية ( نماذج من الأفعال والمفردات )

 توفيق شومان: تحفل اللهجات السورية بمفردات اللغة السريانية التي كانت لغة بلاد الشام قبل انتشار اللغة العربية ، واستمرت السريانية شائعة بين أهل بلاد الشام على الرغم من الإستعراب اللغوي الذي رافق الفتح العربي في القرن الميلادي السابع .


ومع أن الإستعراب شمل معظم المنتوج الكتابي لأهل المنطقة بعد قيام الدولة الأموية وخليفتها العباسية ، إلا أن اللغة السريانية استمرت كلغة للتفاهم والتعبير اليومي في بلاد الشام ، إلى عقود عدة بعد الفتح العربي ، وهي مستمرة أيضا ـ وبكثافة ـ إلى يومنا هذا في اللهجات اللبنانية والسورية والفلسطينية ، متجاورة مع اللغة العربية الشعبية أو العامية ، وإلى حدود بات فيها الفصل صعبا بين ما هو سرياني وما هو عربي ، في اللهجات السائدة في بلاد الشام.


ولعل كثيرين ، لا يدركون أنهم يتكلمون اللغة السريانية المتجاورة مع العربية ، نظرا لتشابه اللغتين وانتمائهما إلى عائلة اللغة السامية ، وهي أصل اللغتين .


ولذلك عدتُ إلى قواميس ومعاجم اللغة السريانية ، واخترت أفعالا ومفردات سريانية صرفة ، وأما سبب هذه المختارات ، فلكثرة تداولها اليومي في الحياة واللهجة اليومية ، مع الإشارة إلى أنني كنتُ نشرتُ أربع حلقات سابقة في الموضوع نفسه .ومن هذه المختارات :


ـ أفعال :

ـ باخ ـ فقد لونه ـ أصبح قديما ـ يقال ثوب بايخ : ثوب قديم ـ حكاية بايخة : حكاية قديمة .

ـ بحش : نبش ـ يقال : بحش التراب : نبشه .

ـ بعط : انتفض الجسد المريض الذي قارب الإحتضار ـ تماثل الرمق الأخير : يقال ولا بعطة : ولا حركة ولا نفس ولا رمق .

ـ بقبق: الماء حين يغلي .

ـ تخ : يبس الخشب أو اهترأ: تختخ : اهترأ.

ـ دكش : نعره بعصا.

ـ دعر: نعره بعصا.

ـ حلش: حرث العشب والزرع غير المفيد: أزاله من الأرض.

ـ نتش : خطف ـ تستعمل الآن بمعنى قضم .

ـ نتع : أخذه عنوة ـ يقال : نتع القميص : أخذه بقوة .

ـ معس : الضغط بالأقدام على كل حي من إنسان أو حيوان أو نبات. 

جعر : صاح وصرخ بصوت عال.

ـ كلخه : ضربه.

ـ سكر : أغلق الباب ـ يقال : الباب مسكر : الباب مغلق .


ـ دلف البيت : تسربت الأمطار الى البيت .


ـ زركه : فلان زرك فلان : حشره في الزاوية.

 
ـ زلع : أكل ـ بلع .


ـ زفر : أكل اللحم.


شبق : طرحه أرضا يقال : شبقه : ضربه كفا أو لكمه فطرحه أرضا .

شحط : طرد : يقال : فلان شحط فلانا من العمل : طرده من العمل ـ أخرجه من البيت .

شخط : ذبحه او ضربه بالسكين.

ـ شطف : غسل أرض البيت بالماء.

ـ شلف : رماه بعيدا ـ يقال : فلان شلف فلانا : حمله ورماه أرضا أو رماه بعيدا .

ـ شلهب : تحرق من شدة الحر والعطش ـ منها شلهوب ـ منها شلهوبة : الريح الشرقية الحارة.

ـ شلح : نزع ثوبه وتعرى .

شمر: اشمئز ـ يقال : شمرت نفسه عن طعام معين ـ أي أصابه الإشمئزاز من هذا الطعام .

ـ شمط : اقتلع ـ يقال : شمط هذه النبتة : اقتلعها .

ـ طرطش : بلل أو لوث : يقال : طرطش ثيابه : بللها بالماء أو لوثها .

ـ طرطق : رفع كثيرا صوته ـ يمشي بخطى عالية الصوت .

ـ عص : ضغط.

ـ عقص : لدغ.

ـ عكش : أخذ الشيء بالقوة وبسرعة .

ـ طمش : غطى عيونه ـ لا يرى كثيرا ـ حجب نظره ـ أوالنظر الضعيف.

ـ عمش : تقرحت عيونه .

ـ فاش : عام وظهر على وجه الماء.

ـ فركش :أعاق حركة قدمي خصمه فأوقعه أرضا .

ـ فشط : انفلش كثير في كلامه الى حد الكذب ـ يقال :لا تفشط : لا تكذب.

ـ فشكل : وضع الأمتعة بغير ترتيب ـ يقال : مفشكل : غير مرتب وغير منظم.

ـ فعر : فلان صاح بوجه فلان .

ـ فشخ : خطا ـ تقدم خطوة إلى الأمام .

ـ فلش : عرض أو رمى الأمتعة على الأرض.

ـ قبع : اقتلع ـ يقال : قبع الحجر من الأرض: اقتلعه 

ـ قردح : الذي يعالج الحديد ويجعله مسننا : يقال : قردحت معه : أي بلغت العصبية منه مبلغا .

ـ قرقد : انقبض الجلد ـ اصطقت العظام من البرد .

ـ قرقش :أكل الحبوب مثل الحمص والبزروات وسواها .

ـ قلط : ابتعد ـ يقال : فلان قلط عن البيت ـ ابتعد عنه .

ـ قرمد : تجمد : يقال قرمد الخبز : أصبح متجمدا وغير قابل للأكل .

ـ كعر : طرد : يقال : فلان كعر فلانا : طرده

أسماء 

ـ جوقة : فريق ـ فرقة ـ مجموعة .

ـ برطوشة : الحذاء .

ـ زوم : المرق ـ ماء الطعام .

ـ زيح : خط .

ـ تنورة : لباس المرأة الشبيه بالتنور .

ـ سوخية : الغصن اليابس والعاري من الورق ـ يقال : يرجف مثل السوخية


اسماء 

ـ شتلة : غرسة النبتة أو الشجرة الصغيرة .

ـ شحار : الدخان الأسود من الحطب والمواقد ـ تدعو المرأة على جارتها منتقمة : الله يشحرك: جعلك الله في لباس أسود وحداد على عزيز أو حبيب .

ـ شربوكة : الأمر الصعب أو الأمر المعقد الذي يصعب حله.

ـ شقفة : قطعة .

ـ شوار : حافة وكل مطل من مرتفع .

ـ شوب : شدة الحر .

ـ مشطاح : أحد أنواع الخبز.

طربون : غصن ـ يقال طربون الحبق .

ـ العجر: فواكه غير ناضجة 

ـ عزقة : قطعة ـ او كمية قليلة .

ـ قرطة : مجموعة ـ بالأصل قطعة كبيرة .

ـ قن : بيت الدجاج .

ـ قلعوط : الرجل الخسيس 

ـ لطة : مسبة ـ لعنة : يقال :ما هذه اللطة التي نزلت علي؟.

ـ نايص : الضوء الخفيف.

الكلمات السريانية المستعملة خاصة في اللهجة العامية اللبنانية لا تحصى 
نضيف منها :

-جوا و برا  (أي داخل وخارج )

-ناطور المبنى اي حارس المبنى 

-الزبون (اي الشاري )

-حيل (اي قوة) يقال:تعبان كتير و بطل عندي حيل 

-بور = ارض بور اي خالية

-تعيسة = اي حزينة 

ومئات الكلمات وخاصة اسماء القرى في سلسلة جبال شرقي المتوسط، وباختصار فإن اي قرية اسمها غريب بالنسبة للغة العريبة هي اسم سرياني .