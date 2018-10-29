السريانية في اللهجات السورية ( نماذج من الأفعال والمفردات )
توفيق شومان: تحفل اللهجات السورية بمفردات اللغة السريانية التي كانت لغة بلاد الشام قبل انتشار اللغة العربية ، واستمرت السريانية شائعة بين أهل بلاد الشام على الرغم من الإستعراب اللغوي الذي رافق الفتح العربي في القرن الميلادي السابع .
ومع أن الإستعراب شمل معظم المنتوج الكتابي لأهل المنطقة بعد قيام الدولة الأموية وخليفتها العباسية ، إلا أن اللغة السريانية استمرت كلغة للتفاهم والتعبير اليومي في بلاد الشام ، إلى عقود عدة بعد الفتح العربي ، وهي مستمرة أيضا ـ وبكثافة ـ إلى يومنا هذا في اللهجات اللبنانية والسورية والفلسطينية ، متجاورة مع اللغة العربية الشعبية أو العامية ، وإلى حدود بات فيها الفصل صعبا بين ما هو سرياني وما هو عربي ، في اللهجات السائدة في بلاد الشام.
ولعل كثيرين ، لا يدركون أنهم يتكلمون اللغة السريانية المتجاورة مع العربية ، نظرا لتشابه اللغتين وانتمائهما إلى عائلة اللغة السامية ، وهي أصل اللغتين .
ولذلك عدتُ إلى قواميس ومعاجم اللغة السريانية ، واخترت أفعالا ومفردات سريانية صرفة ، وأما سبب هذه المختارات ، فلكثرة تداولها اليومي في الحياة واللهجة اليومية ، مع الإشارة إلى أنني كنتُ نشرتُ أربع حلقات سابقة في الموضوع نفسه .ومن هذه المختارات :
ـ أفعال :
ـ باخ ـ فقد لونه ـ أصبح قديما ـ يقال ثوب بايخ : ثوب قديم ـ حكاية بايخة : حكاية قديمة .
ـ بحش : نبش ـ يقال : بحش التراب : نبشه .
ـ بعط : انتفض الجسد المريض الذي قارب الإحتضار ـ تماثل الرمق الأخير : يقال ولا بعطة : ولا حركة ولا نفس ولا رمق .
ـ بقبق: الماء حين يغلي .
ـ تخ : يبس الخشب أو اهترأ: تختخ : اهترأ.
ـ دكش : نعره بعصا.
ـ دعر: نعره بعصا.
ـ حلش: حرث العشب والزرع غير المفيد: أزاله من الأرض.
ـ نتش : خطف ـ تستعمل الآن بمعنى قضم .
ـ نتع : أخذه عنوة ـ يقال : نتع القميص : أخذه بقوة .
ـ معس : الضغط بالأقدام على كل حي من إنسان أو حيوان أو نبات.
جعر : صاح وصرخ بصوت عال.
ـ كلخه : ضربه.
ـ سكر : أغلق الباب ـ يقال : الباب مسكر : الباب مغلق .
ـ دلف البيت : تسربت الأمطار الى البيت .
ـ زركه : فلان زرك فلان : حشره في الزاوية.
ـ زلع : أكل ـ بلع .
ـ زفر : أكل اللحم.
شبق : طرحه أرضا يقال : شبقه : ضربه كفا أو لكمه فطرحه أرضا .
شحط : طرد : يقال : فلان شحط فلانا من العمل : طرده من العمل ـ أخرجه من البيت .
شخط : ذبحه او ضربه بالسكين.
ـ شطف : غسل أرض البيت بالماء.
ـ شلف : رماه بعيدا ـ يقال : فلان شلف فلانا : حمله ورماه أرضا أو رماه بعيدا .
ـ شلهب : تحرق من شدة الحر والعطش ـ منها شلهوب ـ منها شلهوبة : الريح الشرقية الحارة.
ـ شلح : نزع ثوبه وتعرى .
شمر: اشمئز ـ يقال : شمرت نفسه عن طعام معين ـ أي أصابه الإشمئزاز من هذا الطعام .
ـ شمط : اقتلع ـ يقال : شمط هذه النبتة : اقتلعها .
ـ طرطش : بلل أو لوث : يقال : طرطش ثيابه : بللها بالماء أو لوثها .
ـ طرطق : رفع كثيرا صوته ـ يمشي بخطى عالية الصوت .
ـ عص : ضغط.
ـ عقص : لدغ.
ـ عكش : أخذ الشيء بالقوة وبسرعة .
ـ طمش : غطى عيونه ـ لا يرى كثيرا ـ حجب نظره ـ أوالنظر الضعيف.
ـ عمش : تقرحت عيونه .
ـ فاش : عام وظهر على وجه الماء.
ـ فركش :أعاق حركة قدمي خصمه فأوقعه أرضا .
ـ فشط : انفلش كثير في كلامه الى حد الكذب ـ يقال :لا تفشط : لا تكذب.
ـ فشكل : وضع الأمتعة بغير ترتيب ـ يقال : مفشكل : غير مرتب وغير منظم.
ـ فعر : فلان صاح بوجه فلان .
ـ فشخ : خطا ـ تقدم خطوة إلى الأمام .
ـ فلش : عرض أو رمى الأمتعة على الأرض.
ـ قبع : اقتلع ـ يقال : قبع الحجر من الأرض: اقتلعه
ـ قردح : الذي يعالج الحديد ويجعله مسننا : يقال : قردحت معه : أي بلغت العصبية منه مبلغا .
ـ قرقد : انقبض الجلد ـ اصطقت العظام من البرد .
ـ قرقش :أكل الحبوب مثل الحمص والبزروات وسواها .
ـ قلط : ابتعد ـ يقال : فلان قلط عن البيت ـ ابتعد عنه .
ـ قرمد : تجمد : يقال قرمد الخبز : أصبح متجمدا وغير قابل للأكل .
ـ كعر : طرد : يقال : فلان كعر فلانا : طرده
أسماء
ـ جوقة : فريق ـ فرقة ـ مجموعة .
ـ برطوشة : الحذاء .
ـ زوم : المرق ـ ماء الطعام .
ـ زيح : خط .
ـ تنورة : لباس المرأة الشبيه بالتنور .
ـ سوخية : الغصن اليابس والعاري من الورق ـ يقال : يرجف مثل السوخية
اسماء
ـ شتلة : غرسة النبتة أو الشجرة الصغيرة .
ـ شحار : الدخان الأسود من الحطب والمواقد ـ تدعو المرأة على جارتها منتقمة : الله يشحرك: جعلك الله في لباس أسود وحداد على عزيز أو حبيب .
ـ شربوكة : الأمر الصعب أو الأمر المعقد الذي يصعب حله.
ـ شقفة : قطعة .
ـ شوار : حافة وكل مطل من مرتفع .
ـ شوب : شدة الحر .
ـ مشطاح : أحد أنواع الخبز.
طربون : غصن ـ يقال طربون الحبق .
ـ العجر: فواكه غير ناضجة
ـ عزقة : قطعة ـ او كمية قليلة .
ـ قرطة : مجموعة ـ بالأصل قطعة كبيرة .
ـ قن : بيت الدجاج .
ـ قلعوط : الرجل الخسيس
ـ لطة : مسبة ـ لعنة : يقال :ما هذه اللطة التي نزلت علي؟.
ـ نايص : الضوء الخفيف.
الكلمات السريانية المستعملة خاصة في اللهجة العامية اللبنانية لا تحصى
نضيف منها :
-جوا و برا (أي داخل وخارج )
-ناطور المبنى اي حارس المبنى
-الزبون (اي الشاري )
-حيل (اي قوة) يقال:تعبان كتير و بطل عندي حيل
-بور = ارض بور اي خالية
-تعيسة = اي حزينة
ومئات الكلمات وخاصة اسماء القرى في سلسلة جبال شرقي المتوسط، وباختصار فإن اي قرية اسمها غريب بالنسبة للغة العريبة هي اسم سرياني .