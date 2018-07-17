الرئيس بوتين: موسكو وواشنطن تستطيعان التعاون لحل الأزمة في سورية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده والولايات المتحدة تستطيعان أن تتعاونا في حل الأزمة في سورية وعودة المهجرين إلى بلدهم.

وأوضح بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي اليوم أنه جرى خلال لقائهما بحث الأزمات الإقليمية بما فيها الأزمة في سورية مشيرا إلى أن تأمين الاستقرار والسلام في سورية يمكن أن يكون أو يصبح مثالا للعمل المشترك الناجح بين البلدين وبإمكانهما لعب دور رائد في هذه المسألة وتنظيم التعاون لمنع وقوع أزمة إنسانية والمساعدة في إعادة المهجرين إلى منازلهم.

وبين بوتين أنه بعد القضاء على الإرهاب في جنوب غرب سورية فمن الضروري “إعادة الوضع في الجولان إلى اتفاقية الفصل لعام 1974 وهذا ما أكد عليه الرئيس الأمريكي وهو أيضا موقف روسيا الثابت وبهذا نخطو خطوة نحو إحلال سلام ثابت بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي” لافتا إلى أن موسكو ستعمل في إطار مسار أستانا وهي مستعدة لموازاة الجهود مع جهود دول أخرى لتكتسب العملية زخما أكبر وتكون هناك فرص أكبر للنتائج النهائية.



ووصف بوتين محادثاته مع ترامب بالناجحة والمثمرة وقال “إنها انعقدت في أجواء بناءة وإيجابية” معتبرا أن هناك مشاكل كثيرة لا تزال قائمة ولم نتمكن من إزالة جميع العقبات لكنني أعتقد أننا قمنا بالخطوة الأولى في هذا الاتجاه مشددا على ضرورة توحيد روسيا والولايات المتحدة جهودهما الرامية لمواجهة التهديدات المشتركة بالنسبة لهما.

وأضاف بوتين “إن روسيا والولايات المتحدة تواجهان اليوم تحديات من بينها الانعدام الخطير لتوازن آليات الأمن الدولي والاستقرار والأزمات الإقليمية وتمدد التهديدات النابعة عن الإرهاب والجرائم العابرة للقارات والعناصر الإجرامية وزيادة عدد المشاكل في الاقتصاد العالمي والمخاطر البيئية وغيرها وليس من الممكن حل هذه المشاكل إلا بتضافر الجهود.

وأوضح بوتين أنه على الرغم من أن مواقف البلدين قد تختلف في بعض النقاط لكن هناك نقاط تماس واتفاق أخرى يجب البناء عليها بما في ذلك على المستوى الدولي مشيرا إلى أن محادثاتهما اليوم تعكس الرغبة المشتركة في تحسين العلاقات الثنائية وإعادة التعاون إلى المستويات السابقة في كل المسائل ذات الاهتمام المشترك وبناء حوار حول الاستقرار الاستراتيجي وعدم انتشار الأسلحة النووية.

ولفت بوتين إلى ضرورة العمل المشترك لدراسة مجموعة ملفات نزع التسليح منها تمديد الاتفاق حول الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والتطوير الخطير لنظام مضاد الصواريخ الأمريكي وتنفيذ اتفاقية التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى إضافة إلى موضوع نشر الأسلحة في الفضاء.

ودعا بوتين إلى تفعيل مجموعة العمل في مكافحة الإرهاب مجددا تأييد بلاده استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب .

وأوضح بوتين أنه أعرب لـ ترامب عن قلق بلاده من خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران مشيرا إلى أنه بفضل هذا الاتفاق “أصبحت إيران أفضل الدول من حيث الرقابة في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.



من جهته اعتبر ترامب أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة موضحا أنه “حتى في فترة التوتر خلال زمن الحرب الباردة حينما كان العالم مغايرا تماما عما هو الآن كانت الولايات المتحدة وروسيا قادرتين على الاحتفاظ بالحوار الوثيق بينهما وعلاقاتهما لم تكن أسوأ مما هي اليوم لكن هذا الوضع تغير منذ نحو أربع ساعات وأنا مقتنع بذلك”.

وأشار ترامب إلى أن المحادثات تطرقت الى مجموعة من القضايا الملحة المختلفة ذات الأهمية للبلدين وجرى حوار منفتح ومثمر مشددا على أن الحوار البناء بين واشنطن وموسكو يعطي فرصة لتمهيد الطريق نحو السلام والاستقرار في العالم.

وقال ترامب “الخلافات بين بلدينا معروفة وناقشتها اليوم بشكل مفصل مع الرئيس بوتين ولو أردنا حل المشاكل التي يواجهها عالمنا فينبغي علينا إيجاد سبل للتعاون وقواسم مشتركة “.

اللقاء مع ترامب كان زاخرا ومفيدا للغاية

في سياق متصل وصف بوتين لقاءه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم بـ “الزاخر والمفيد للغاية”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بوتين قوله خلال لقائه مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو في العاصمة الفنلندية هلسنكي.. إنه “يقيم عاليا المباحثات التي أجراها مع الرئيس ترامب” مضيفا أن “اللقاء كان زاخرا ومفيدا للغاية بالفعل”.

وحول العلاقات الروسية الفنلندية قال بوتين: “فيما يخص العلاقات الثنائية فإنه يمكننا مناقشة ذلك خلال زيارتكم إلى روسيا في الثاني والعشرين من شهر أب المقبل”.

وكان الرئيسان بوتين وترامب اختتما لقاء ثنائيا استمر أكثر من ساعتين في هلسنكي وقال ترامب تعليقا على هذا اللقاء “أعتقد أن هذه كانت بداية جيدة للجميع”.

سلوتسكي: لقاء بوتين ترامب أساس جيد لمزيد من التعاون بين البلدين

إلى ذلك أعرب رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي عن اعتقاده بأن لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب اليوم “يعد حدثا تاريخيا” مشيرا إلى أهمية اللقاء في التمكن من تقريب المواقف بشأن تسوية الأزمة في سورية واعتباره أساسا جيدا للتعاون بين روسيا والولايات المتحدة في المستقبل.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن سلوتسكي قوله اليوم للصحفيين “كان الاجتماع مثمرا بقدر ما يمكن أن يكون.. هذه حقا لحظة تاريخية ناقشنا فيها جميع القضايا تقريبا ولم نتجاوز أصعب القضايا” مضيفا أن “الأهم من ذلك تمكنا من تقريب المواقف حول سورية .. وهنا بيانات إرشادية من قبل الرئيس الأمريكي مفادها بأن روسيا وأمريكا يمكنهما التفاعل لمعالجة الوضع الإنساني في سورية وهذا بالفعل أساس جيد جدا لمزيد من التعاون”.

وأعرب سلوتسكي عن أمل موسكو في استئناف التعاون الشامل مع واشنطن قائلا “بناء على المؤتمر الصحفي المشترك يمكن الاستنتاج بأن الرئيسين الروسي والأمريكي قررا مواصلة التعاون حول العديد من القضايا الدولية بما في ذلك حول ملفات دولية رئيسية”.

وأضاف البرلماني الروسي “نأمل بأنه ليس مجرد تقارب مؤقت للنهج بل أساس لاستئناف العلاقات” مشيرا إلى أن الأسابيع المقبلة ستظهر هل سيتم استئناف التعاون أم لا.