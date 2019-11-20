الدفاعات السورية تتصدّى وتُسقِط صواريخ صهيونية

ادّعى الاحتلال إطلاق 4 صواريخ من سوريا باتجاه كيانه، في ساعات فجر اليوم الثلاثاء، تسببت بإطلاق صافرات الإنذار، وتم اعتراض جميعها باستخدام منظومة القبة الحديدية.



ونشر الناطق باسم الجيش الصهيوني، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه في تويتر “متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في الجولان، فالحديث عن إطلاق ٤ صواريخ من منطقة سوريا نحو إسرائيل، حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية”.



وأضاف المتحدث أنّه لم يسقط أي من الصواريخ داخل الكيان الصهيوني.



وفيما أوردته وسائل إعلام الاحتلال، قالت إنّه سُمِع دوي انفجارات فجر اليوم، قرب مطار دمشق الدولي في العاصمة السورية دمشق.



في حين ذكرت وكالة “سبوتنيك” نقلَا عن مراسلها في سوريا إنّ “الدفاعات الجوية السورية تصدت، فجر اليوم الثلاثاء، لأهداف معادية جنوبي البلاد، وأسقطت عددًا من الصواريخ، يُرجّح أنها إسرائيلية، في محيط مطار دمشق الدولي”.



وقال مصدر ميداني سوري، لمراسل الوكالة الروسية، “إن عددًا من الصواريخ أطلِقت من اتجاه المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل، وحاولت استهداف مواقع عسكرية سورية بريف دمشق الجنوبي، وتعاملت معها الدفاعات الجوية وأسقطت معظمها”. وأكد مصدر أمني أيضًا المُعطيات ذاتها للوكالة.



وقال الجيش الصهيوني في بيان، إن صافرات إنذار تحذر من صواريخ قادمة انطلقت اليوم في منطقة هضبة الجولان المحتلة، وفقا لـ”رويترز”.



يُشار إلى أنّ آخر هجوم شنّه الاحتلال الصهيوني على الأراضي السورية وقع يوم 12 نوفمبر الجاري، واستهدفت منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري بحي المزة في دمشق، مخلفًا شهداء وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى إلحاقه دمارًا وخسائر فادحة بممتلكات المواطنين.

طريق القدس