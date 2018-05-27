الدفاع الروسية تعلن ارتقاء 4 مستشارين روس بنيران إرهابيين في ريف دير الزور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ارتقاء 4 من مستشاريها العسكريين خلال هجوم لمجموعات إرهابية على إحدى النقاط العسكرية للجيش العربي السوري في محافظة دير الزور.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني أن مجموعات إرهابية هاجمت نقطة عسكرية للجيش السوري في ريف دير الزور وتسبب الهجوم ارتقاء 4 مستشارين روس وجرح 3 آخرين كانوا موجودين في النقطة أثناء الهجوم.

ولفتت الوزراة إلى أن الهجوم انتهى بمقتل 43 من الإرهابيين وتدمير 6 آليات مجهزة بأسلحة ثقيلة.

وبينت الوزارة أنه ارتقى خلال الهجوم مستشاران روسيان وأصيب 5 آخرون تم نقلهم على الفور إلى المشفى العسكري حيث فارق اثنان منهم الحياة متأثرين بجروحهما رغم جهود الطاقم الطبي لإنقاذهما.

وكانت وحدات الجيش والقوات الرديفة تصدت يوم الأربعاء الماضي لهجوم ارهابيين من “داعش” على عدد من النقاط العسكرية فى بادية الميادين بريف دير الزور وقضت على أكثر من 10 منهم بعضهم من جنسيات أجنبية.

واستعادت وحدات الجيش في تشرين الأول الماضي السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريف دير الزور بعد طرد إرهابيي “داعش” منها ولم يتبق للتنظيم الارهابي سوى بعض الجيوب المتفرقة في بادية الميادين وقرب الحدود السورية العراقية وعلى مقربة من المناطق التي توجد فيها ميليشيا “قسد” المدعومة من “التحالف الأمريكي” شرقي الفرات.