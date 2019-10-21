الدفاع الأمريكي: انسحاب قواتنا من عين العرب جزء كبير من انسحابنا الشامل

بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن انسحاب قواتها بشكل كامل من ريفي حلب والرقة والحسكة في سورية، أكدت تقارير إعلامية أنها رصدت دخول هذه القوات الأمريكية أثناء دخولها إلى العراق عبر معبر سحيلة.



وأكدت وكالة “رويترز” أن قوات أمريكية دخلت إلى العراق قادمة من سورية، عبر معبر سحيلة الواقع في محافظة دهوك شمالي العراق.



وأضافت “رويترز” أن مركبات مصفحة تحمل قوات أمريكية دخلت إلى العراق في إطار الانسحاب الأمريكي من سورية، مشيرة إلى أن أكثر من 100 مركبة عبرت الحدود السورية-العراقية.



ونقلت الوكالة عن مصدر أمني عراقي أن القوات الأمريكية عبرت الحدود إلى إقليم كردستان العراق.



من جهتها نقلت قناة “CNN” عن مسؤول أمريكي قوله: “إن الخطوة البرية، وهي الأكبر التي تقوم بها الولايات المتحدة في سورية حتى الآن، تمثل النهاية الرمزية للوجود الأمريكي الكبير في المنطقة، كما قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر: “إن الانسحاب سيستغرق أسابيع وتشكل هذه الخطوة من الانسحاب الأمريكي، من عين العرب جزءاً كبيراً من الانسحاب الشامل”.



وفي وقت سابق، تم الكشف عن أن القوات الأمريكية المنسحبة من سورية إلى العراق نقلت معها العشرات من مسلحي “داعش” وعوائلهم.



يشار إلى القوات الأمريكية التي انسحبت من الشمال السوري عمدت إلى تفجير قواعدها وحرق العديد من الملفات والوثائق.