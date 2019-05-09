الدراما السورية تتألق من جديد في رمضان 2019!

تزخر الدراما السورية في الموسم الرمضاني لهذا العام بعشرات الأعمال، التي توزعت ما بين التاريخي والاجتماعي والكوميدي الناقد، وأصبحت مرآة للمجتمع تعكس معاناته وتساؤلاته المصيرية.



وبداية مع مسلسل "مسافة أمان" للكاتبة إيمان السعيد ومن إخراج الليث حجو وهو من بطولة كاريس بشار وسلافة معمار وعبد المنعم عمايري وقيس الشيخ نجيب ونادين تحسين بك وجرجس جبارة وهيا مرعشلي.



يتحدث العمل عن شبكة من العلاقات الاجتماعية المشوهة بسبب الأزمة التي عصف بالمنطقة وأوصلت المجتمع إلى خط آخر من المواجهة أعمق وأبشع من الحرب المباشرة.



مسلسل "ترجمان الأشواق" من تأليف بشار عباس وإخرج محمد عبد العزيز وبطولة عباس النوري وغسان مسعود وفايز قزق وثناء دبسي وسلمى المصري.



والمسلسل مبني على حادثة اختطاف ابنة أحد المغتربين ما يدفعه للعودة إلى سوريا للبحث عنها في الحرب ويلتقي صديقيه اللذين يختلف معهما فكريا لتبدأ رحلة شاقة تصور المجتمع السوري بمختلف أطيافه وما فعلت الحرب به.



مسلسل "أثر فراشة" من تأليف محمود عبد الكريم عن رواية الحب في زمن الكوليرا للروائي غابرييل غارسيا ماركيز ومن إخراج زهير قنوع وبطولة عبد الهادي الصباغ وسمر سامي ورباب كنعان ونورا رحال وسيف الدين سبيعي وبيير داغر وروبين عيسى.



مسلسل "ناس من ورق" تأليف أسامة كوكش وإخراج وائل رمضان وبطولة سلاف فواخرجي وروعة ياسين وصباح الجزائري وعاصم حواط وجمال العلي.



يسلط المسلسل الضوء على حياة أربع عائلات في مبنى سكني يستقبلون كل فترة مستأجرين جدد لتحصل بينهم مواقف مختلفة لا تخلو من الطرافة.



مسلسل "عندما تشيخ الذئاب" من تأليف حازم سليمان عن رواية بنفس الاسم للأديب جمال ناجي وإخراج عامر فهد وتمثيل عابد فهد وسلوم حداد وسمر سامي وأيمن رضا وهيا مرعشلي.



يتناول العمل قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. كما يسلط الضوء على استغلال الدين والجنس فيما ينفع المصالح الشخصية، تدور أحداثه في تسعينيات القرن الماضي.



مسلسل "عن الهوى والجوى" من تأليف شادي كيوان وفادي سليم وإخراج فادي سليم وبطولة منى واصف وغسان مسعود ورنا شميس ودانا جبر وعليا سعيد ومحمد حداقي .



يتوزع المسلسل على 6 خماسيات تتحدث عن العلاقات العاطفية والحب والخيانة والفراق.



ومسلسل "كونتاك" من تأليف شادي كيوان وإخراج حسام الرنتيسي وبطولة أمل عرفة ومحمد



حداقي وعبير شمس الدين وحسام تحسين بيك.



المسلسل اجتماعي كوميدي ناقد يسلط الضوء على مجموعة سكان في بناء واحد جمعتهم الأزمة السورية ويمثلون جميع أطياف المجتمع يعيشون حالات ومواقف مختلفة في قالب كوميدي.



مسلسل "بقعة ضوء ج14" من تأليف ورشة كتاب وإخراج سيف الشيخ نجيب ومن بطولة أيمن رضا وشكران مرتجى وصفاء سلطان وعبد المنعم عمايري وثلة كبيرة من نجوم الدراما السورية. وهو عبارة عن لوحات درامية كوميدية منفصلة تسلط كل واحدة منها على إحدى مشاكل المجتمع بقالب كوميدي.





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