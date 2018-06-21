الجيش يطهر بادية ريف حمص بالكامل من “داعش”

أعلن قائد عسكري ميداني سوري خلو بادية ريف حمص السورية، الممتدة من جنوب حميمة باتجاه الحدود العراقية، من مسلحي تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا).

وقال قائد عسكري ميداني سوري الأربعاء20/6/2018 ، “استعاد الجيش السوري 2500 كيلومتر مربع من البادية السورية بريف حمص الشرقي”.

وأضاف القائد العسكري “بادية ريف حمص الممتدة من جنوب حميمة باتجاه الحدود العراقية أصبحت الآن خالية من أي تواجد لمسلحي تنظيم داعش بعد سيطرة الجيش على هذه المساحة التي يبلغ طولها 60 كيلومترا وعرضها 45 كيلومترا”.

وأوضح القائد العسكري “الجيش السوري صادر كميات من الأسلحة والذخائر التابعة لمسلحي داعش بعد القضاء عليهم”.



وكان الجيش السوري أعلن رسميا إنجازه المرحلة الثانية من عمليات تحرير عمق البادية السورية، بإسناد من الطيران السوري والروسي، والقوات الرديفة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، معلنا فك الطوق الذي فرضه “داعش” على دير الزور منذ أكثر من 3 سنوات.

وتشمل البادية السورية مناطق واسعة تمتد من شرق السويداء وريف دمشق الجنوبي وريف حمص وحماة، وصولا إلى دير الزور شرقي البلاد.





سبوتنيك