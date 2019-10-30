الجيش يخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي

خاضت وحدات من الجيش العربي السوري اليوم اشتباكات عنيفة ضد قوات الاحتلال التركي في تل الورد بريف رأس العين الجنوبي الشرقي فيما واصلت قوات العدوان ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها على الأهالي بالمدفعية والطيران في ريف تل تمر الشمالي ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة.



ونشبت اشتباكات عنيفة بين الجيش العربي السوري وقوات الاحتلال التركي في قرية تل الورد بريف رأس العين الجنوبي في الوقت الذي استهدف فيه العدوان التركي ومرتزقته الإرهابيون بالمدفعية منازل الأهالي في قرى ريف تل تمر الشمالي بعشرات القذائف ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة من قبل الأهالي.



كما شنت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته هجوماً واسعاً على ناحية أبو راسين بريف رأس العين الشرقي بالتزامن مع عدوان مدفعي على أحيائها بحسب المراسل الذي أشار إلى أن قوات النظام التركي ومرتزقته احتلت قريتي المحمودية والدربو بريف رأس العين بعد استهدافهما بسلاحي الطيران والمدفعية.



إلى ذلك قامت مجموعات “قسد” بافراغ كميات من النفط في عدة حفر كبيرة في ريف ناحية تل تمر الشمالي واحرقتها لتضليل طيران الاحتلال الذي ينفذ غارات وحشية على منازل الأهالي وممتلكاتهم.

و تحرك رتل شاحنات لقوات الاحتلال الأمريكية من قاعدة قصرك غير الشرعية بين تل تمر وتل بيدر في ريف الحسكة الشمالي باتجاه العراق.



واعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية أمس بقذائف متنوعة على المدنيين والمنازل السكنية في قرى دبسة وبلدة أبو راسين في ريف رأس العين شمال غرب الحسكة ما تسبب بنزوح عدد كبير من الأهالي.